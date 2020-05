MSI MPG Z490 Carbon EK X, le prime immagini svelano un monoblocco EKWB

MSI ha collaborato con EK Water Blocks (EKWB) per incorporare un monoblocco di quest’ultima sulla nuova scheda madre Carbon EK X MPG Z490. I dettagli del suddetto monoblocco non sono ancora del tutto noti, ma dovrebbe trattarsi di un modello dalla serie Momentum di EKWB; dovrebbe essere fabbricato in rame nichelato, mentre la parte superiore sarebbe in acrilico con raccordi G1/4 pollici standard.

Il design è completato con finiture in fibra di carbonio. Il monoblocco raffredderà sia la CPU che il sottosistema di alimentazione della scheda madre, inoltre supporta l’illuminazione D-RGB indirizzabile.

L’MPG Z490 Carbon EK X si presenta nel classico formato ATX ed è dotata di un robusto VRM con 12 fasi d’alimentazione. Per dare energia al processore troviamo due connettori EPS, uno 8 pin e uno 4 pin.

La nuova MPG Z490 Carbon EK X include quattro slot RAM DDR4 da 4800MHz per una capacità di 128GB, sei porte SATA III e due porte M.2 (per SSD lunghi fino a 110 mm). Tra gli slot d’espansione PCIe 3.0 ne figurano 3 con interfaccia x16 e e due con interfaccia x1. Il supporto multi-GPU include configurazioni Nvidia SLI a due vie e AMD CrossFire a tre vie.

Le opzioni USB dovrebbero essere abbondanti: tra pannello I/O e connettori per le porte frontali avremmo a disposizione due porte USB 3.2 Gen 2 tipo A, due porte USB 2.0, una porta USB 3.2 Gen 2×2 tipo C e due porte USB 3.2 Gen 2 tipo C, una porta USB 3.2 Gen 1 tipo C e una USB 3.2 Gen 1 tipo A. Tra le uscite video sono disponibili una porta HDMI e una DisplayPort. La scheda madre dovrebbe poi includere il controller di rete RTL8125B di Realtek per connessioni cablate da 2,5Gbps, inoltre non mancherebbe il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1.

Il comparto audio è affidato alla scheda Realtek ALC1200, che fornisce un soundstage a 7.1 canali ad alta definizione attraverso i cinque jack audio da 3,5 mm e la singola porta ottica S/PDIF. Prezzo e disponibilità non sono ancora stati annunciati.