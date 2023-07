La NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB è disponibile da qualche giorno, ma praticamente introvabile. Non una grande sorpresa se pensiamo al poco interesse che questa GPU ha generato, complice la quasi totale assenza di miglioramenti prestazionali rispetto al modello da 8GB e un prezzo parecchio più alto, visto che tra le due varianti c’è una differenza di 100 euro.

Una situazione come questa di solito porta a un taglio di prezzo, per cercare di rendere la scheda più appetibile. È esattamente quello che sta succedendo, dal momento che il sito tedesco Mindfactory ha già tagliato di 30€ il listino della MSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB Ventus 3x, proponendola a 519€ anziché 549€.

La speranza dello shop è ovviamente quella di attirare i consumatori migliorando il rapporto qualità/prezzo della scheda, che tuttavia rimane ancora poco accattivante agli occhi dell’utenza. La pressoché totale assenza di recensioni ha aumentato ancor di più la sensazione di avere di fronte un prodotto poco appetibile: se NVIDIA e i partner non lo hanno inviato nemmeno alle testate principali, forse non convince nemmeno loro.

La variante 16GB della RTX 4060 Ti è stata creata per gli utenti che volevano più di 8GB di VRAM, ma il bus di memoria ridotto la fa rimanere comunque una scheda video per il Full HD. La VRAM aggiuntiva può essere utile in altri scenari come l’intelligenza artificiale, ma solamente una piccola percentuale di utenti acquista una scheda video come questa per allenare un’IA e come detto, nel gaming, 8GB di memoria in più non valgono i 100 euro di differenza richiesti.