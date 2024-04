Aumentano i prezzi delle schede video in Cina: presto toccherà all'Italia?

I prezzi di vari modelli delle GPU GeForce RTX 40 e RTX 30 di NVIDIA stanno registrando un aumento, segnando una notevole divergenza rispetto alle dinamiche dei prezzi osservate in altri mercati. Secondo quanto riportato dai forum Chinese Board Channels, questo incremento dei prezzi, che arriva fino al 10%, è specifico dei partner NVIDIA.

Sebbene le cause esatte di questi aumenti non siano state spiegate nel dettaglio, è insolito che i partner di assemblaggio prendano decisioni del genere senza previa comunicazione da NVIDIA. Tra i partner cinesi di NVIDIA coinvolti in questa regolazione dei prezzi figurano nomi noti del settore come ASUS, Colorful, GALAX, Gigabyte e ZOTAC, che hanno alzato i prezzi di diversi modelli, tra cui la GeForce RTX 4090D, protagonista recente di un nuovo ban da parte degli Stati Uniti.

Inutile dire che questi aumenti potrebbero cambiare gli equilibri di un mercato dove la competizione è già molto accesa. Secondo le previsioni, il prezzo del la RTX 4090D salirà di 200-300 RMB, mentre quello di RTX 4070 SUPER, RTX 4070, e RTX 4060 Ti 16 GB potrebbe aumentare di 50-100 RMB. Anche RTX 4060, RTX 3050 e la vecchia GTX 1650, vedranno un rincaro che varierà da 10 a 50 RMB a seconda del modello specifico.

Il mercato cinese è difficile da prevedere, considerando che sia negozianti che produttori possono cambiare i prezzi a piacimento. Al di fuori del paese le RTX 40 e RTX 30 di NVIDIA sono vendute sotto il prezzo di listino, grazie a una buona disponibilità; in Cina questo accadeva già prima, tanto che nonostante gli aumenti che vi abbiamo raccontato, molte delle schede dovrebbero rimanere sul mercato a un prezzo più basso di quello di lancio.

Il rincaro visto in Cina si rifletterà anche in Italia? Difficile prevederlo, ma probabilmente no, almeno non nell'immediato: non sembrano esserci problemi di scorte all'orizzonte e la disponibilità è ancora buona. Anzi, se l'offerta dovesse aumentare, c'è la forte possibilità che i prezzi scendano ancora per invogliare i consumatori ad acquistare: questo scenario potrebbe verificarsi soprattutto nei prossimi mesi, in vista del debutto delle GPU di prossima generazione.