Novità in casa AMD: chipset serie 800 ottimizzati per Ryzen 9000

Il panorama dei chipset per motherboard si sta preparando per un significativo aggiornamento con l'annuncio imminente di nuove serie sia da AMD che da Intel. Tradizionalmente, AMD segue un ordine numerico crescente per i suoi chipset, con l'attuale serie di punta denominata X670 (E).

Tuttavia, indiscrezioni recenti suggeriscono una deviazione da questo schema, indicando che la prossima serie potrebbe essere chiamata X860 (E), al fine di allinearsi con la numerazione delle serie 800 di Intel, come il chipset di punta Z890.

La concorrenza tra AMD e Intel si intensifica con l'adozione di una nomenclatura simile per le loro serie di chipset, entrambe posizionate sotto il numero 800. Questa scelta potrebbe generare confusione tra i consumatori, ma è importante notare che nonostante la similitudine nei numeri, i chipset supporteranno socket e processori completamente diversi, mantenendo l'impossibilità di utilizzare una CPU Intel su una motherboard AMD e viceversa.

Questi sviluppi saranno al centro dell'attenzione al Computex 2024, un evento di rilievo nel settore tecnologico previsto per inizio giugno, dove i principali produttori di motherboard presenteranno le loro ultime innovazioni.

Per quanto riguarda AMD, si prevede che le nuove motherboard saranno compatibili con la serie Ryzen 9000 di CPU, conosciuta con il nome in codice Granite Ridge.

Una delle notizie più sorprendenti proviene dal fronte dei miglioramenti hardware. Nonostante l'attenzione verso le nuove serie, alcuni produttori di schede madre continuano a perfezionare i modelli attuali.

Un esempio è la Gigabyte B650E Aorus Pro X USB4, una motherboard che, nonostante la sua appartenenza alla generazione precedente, vanta specifiche all'avanguardia.

Questa motherboard presenta uno slot PCIe rinforzato in grado di sopportare un peso fino a 58 kg, una caratteristica che, nonostante possa sembrare eccessiva, testimonia l'impegno nella ricerca della massima robustezza e affidabilità.

Questi sviluppi sottolineano una fase di intensa innovazione nel settore delle motherboard, con AMD e Intel che continuano a spingere i limiti della tecnologia, preparandosi a offrire ai consumatori prodotti sempre più avanzati e ottimizzati per soddisfare anche le esigenze più esigenti.