NVIDIA Ampere, nuovi dettagli su DLSS 3.0

Sappiamo già che la tecnologia DLSS di NVIDIA è in grado di migliorare notevolmente le prestazioni delle schede grafiche della compagnia californiana. In particolare, la sua ultima iterazione disponibile, DLSS 2.0, nel recente Death Stranding di Kojima Productions, ex esclusiva Playstation 4 ora acquistabile anche per Windows PC, offre performance praticamente raddoppiate.

Il canale YouTube “Moore Law Is Dead” ha condiviso un interessante filmato nel quale si analizzano alcune delle caratteristiche delle nuove, ed attese, GPU Ampere, in particolar modo soffermandosi su DLSS 3.0. Stando a Tom, infatti DLSS 3.0 funzionerà “in qualsiasi gioco con TAA”, anche se dovrebbe richiedere un driver Game Ready per poterlo attivare. Questo significa che i programmatori, in ogni caso, dovranno implementare l’opzione per ogni singolo gioco, anche se sarà un’operazione più semplice rispetto al passato. Ad ogni modo, le prestazioni ottenibili varieranno in base al titolo in esame, ma globalmente sarà sempre presente un certo vantaggio a livello di performance. Sembra tuttavia che NVIDIA abbia intenzione di attivare l’opzione di default e questo potrebbe portare a benchmark un po’ falsati rispetto alle future proposte RDNA 2 di AMD, privi di tale tecnologia.

Altre feature interessanti delle prossime GPU basate sull’architettura Ampere di NVIDIA sono la presenza di un coprocessore, il quale spiegherebbe la curiosa forma del dissipatore che era emersa dalla foto scattata ad un presunto esemplare di GeForce RTX 3080 lo scorso mese, e NVCache, che dovrebbe essere un’implementazione alternativa del HBCC (High Bandwith Cache Controller) di AMD ed userà la RAM ed SSD del sistema per migliorare i tempi di caricamento ed ottimizzare l’utilizzo di VRAM.

Qualche giorno fa vi abbiamo inoltre parlato della comparsa di un misterioso connettore PCIe a 12 pin, attualmente in fase di approvazione dal gruppo PCI-SIG, che dovrebbe essere proprio impiegato sulle nuove schede grafiche di NVIDIA a causa del loro corposo consumo energetico. Ulteriori indizi sul lancio ormai imminente delle GPU Ampere provengono direttamente dai produttori, i quali starebbero iniziando a ridurre la mole di GPU Turing in costruzione.

