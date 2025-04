NVIDIA domina col il DLSS, è presente in oltre 760 giochi e applicazioni

La tecnologia DLSS di NVIDIA continua a espandere il proprio dominio nel panorama del gaming, raggiungendo numeri che lasciano la concorrenza a notevole distanza. Con l'annuncio di sei nuovi titoli che supporteranno nativamente questa tecnologia, tra cui l'atteso RuneScape: Dragonwilds, il colosso delle schede grafiche ha voluto annunciare dei numeri incredibili e che dimostrano come la sua soluzione di upscaling sia diventata praticamente uno standard fra gli sviluppatori di videogiochi. La diffusione capillare di questa tecnologia rappresenta non solo un successo commerciale per NVIDIA, ma anche una significativa evoluzione nel modo in cui i giocatori possono sperimentare titoli graficamente avanzati.

Il Deep Learning Super Sampling (DLSS) ha percorso molta strada dalla sua introduzione nel 2018 con le prime schede RTX 20-series. Quello che inizialmente era un semplice strumento di upscaling è oggi un ecosistema completo di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. L'ultima iterazione, il DLSS 4, introduce miglioramenti sostanziali con il Multi-Frame Generation (MFG) e DLSS Transformers, un algoritmo di upscaling più sofisticato rispetto al precedente CNN. Queste tecnologie non sono semplici accessori, ma rappresentano il cuore della proposta di valore delle nuove GPU Blackwell RTX 50-series, con incrementi prestazionali che derivano principalmente dai miglioramenti nelle tecnologie realizzate da NVIDIA.

La portata dell'espansione di DLSS è impressionante: con l'aggiunta dei sei nuovi titoli recentemente annunciati, la tecnologia di NVIDIA è ora supportata nativamente in 769 videogiochi e applicazioni. Steel Seed, sviluppato dallo studio italiano Storm in a Teacup, è stato lanciato con il supporto completo di DLSS 4 MFG. Altri titoli di rilievo come RuneScape: Dragonwilds, The Talos Principle: Reawakened e Tempest Rising hanno debuttato con DLSS 3 Frame Generation e Super Resolution, mentre Clair Obscur: Expedition 33 e Commandos: Origins utilizzeranno DLSS 2 Super Resolution.

Il confronto con le tecnologie concorrenti mette in evidenza il vantaggio consolidato di NVIDIA. AMD FSR e Intel XeSS, che offrono funzionalità simili, sono attualmente supportate rispettivamente da 356 e 161 titoli. Una disparità che riflette non solo la forza commerciale di Nvidia, ma anche la preferenza degli sviluppatori per una tecnologia che ha dimostrato la propria affidabilità nel tempo.

Mentre la concorrenza insegue, NVIDIA continua ad aumentare il suo predominio tecnologico.

Un aspetto particolarmente interessante dell'approccio di NVIDIA è il sistema di override manuale, che permette di implementare funzionalità avanzate anche in titoli meno recenti. Attraverso NVIDIA App, gli ingegneri dell'azienda possono modificare quei giochi con supporto DLSS limitato per integrare caratteristiche come il Multi-Frame Gen, anche quando gli sviluppatori originali non le hanno specificamente implementate. Sebbene il supporto nativo rimanga la soluzione preferibile, questa flessibilità rappresenta un valore aggiunto significativo per i possessori di hardware NVIDIA.

L'ampiezza di funzionalità offerte dal DLSS 4, e la sua adozione sempre più diffusa, costituiscono elementi chiave del dominio di NVIDIA nel settore delle schede grafiche consumer. Man mano che la quota di mercato dell'azienda aumenta, gli sviluppatori potrebbero essere sempre più inclini a supportare esclusivamente DLSS, senza includere FSR o XeSS. Questa tendenza potrebbe ulteriormente ampliare il divario tecnologico, nonostante il recente successo del lancio delle GPU AMD, che difficilmente sarà sufficiente a colmare il divario in tempi brevi.