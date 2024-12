NVIDIA annuncia un "supercomputer Gen AI" low-cost, solo $249

NVIDIA ha annunciato oggi il Jetson Orin Nano Super Developer Kit, autodefinendolo il "supercomputer per IA generativa più accessibile". Questa nuova iterazione del Jetson Nano promette un incremento delle prestazioni in ambito Gen AI del 1,7x, con un costo significativamente inferiore rispetto al predecessore, aprendo nuove prospettive per l'intelligenza artificiale edge. L'annuncio ha suscitato grande interesse nel settore, con le prime analisi che preannunciano benchmark approfonditi a breve.

Il Jetson Orin Nano Super Developer Kit si presenta come una soluzione all'avanguardia per lo sviluppo di applicazioni IA generative in contesti embedded e edge. NVIDIA dichiara un notevole incremento delle prestazioni rispetto alla precedente generazione, con un aumento del 68% nelle performance dei modelli di IA generativa, un incremento del 50% nella banda di memoria e un aumento del 67% nei TOPS (Tera Operations Per Second). Questi miglioramenti, frutto di ottimizzazioni sia hardware che software, portano il Jetson Orin Nano Super Developer Kit a raggiungere 67 TOPS e una banda di memoria di 102 GB/s, il tutto operando entro un envelope di potenza di 25 Watt.

Uno degli aspetti più sorprendenti di questo annuncio è il prezzo. Il Jetson Orin Nano Super Developer Kit sarà disponibile a 249 dollari, un taglio netto rispetto al prezzo precedente di 499 dollari. Questa drastica riduzione del costo rende l'accesso alla potenza di calcolo per IA generativa a livello edge significativamente più facile a sviluppatori, ricercatori e aziende di ogni dimensione, democratizzando di fatto l'innovazione in questo campo.

NVIDIA non si è limitata a presentare il nuovo hardware. L'azienda ha anche annunciato l'imminente rilascio di aggiornamenti software per i possessori di moduli Jetson Orin Nano e Jetson Orin NX. Questi aggiornamenti mirano a ottimizzare ulteriormente le prestazioni in ambito IA generativa anche sulle piattaforme esistenti, dimostrando l'impegno di NVIDIA nel supportare la propria base di utenti e nel massimizzare il ciclo di vita dei suoi prodotti.

Entrando nel dettaglio delle specifiche tecniche, il Jetson Orin Nano Super Developer Kit integra 1024 core CUDA e 32 Tensor core. La frequenza di clock della GPU è stata portata a 1020MHz, mentre i 6 core Arm Cortex-A78AE operano ora a 1,7GHz. Per supportare le maggiori prestazioni, il modulo offre ora una modalità di alimentazione a 25 Watt, superando il limite precedente di 15 Watt. Questo aumento di potenza consente di sfruttare appieno le capacità del nuovo hardware, aprendo la strada a applicazioni IA più complesse e performanti.

Questo annuncio si inserisce in un contesto di crescente interesse per l'intelligenza artificiale edge, dove l'elaborazione dei dati avviene direttamente sul dispositivo, riducendo la latenza e migliorando la privacy. Il Jetson Orin Nano Super Developer Kit si posiziona come una soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la robotica, la visione artificiale, l'analisi video intelligente, l'automazione industriale e molto altro.

L'invio dei primi Jetson Orin Nano Super Developer Kit è iniziato contestualmente all'annuncio, con la promessa di recensioni e benchmark dettagliati nelle prossime settimane. La comunità degli sviluppatori e gli osservatori del settore attendono con impazienza di mettere alla prova le reali capacità di questa nuova piattaforma e di esplorarne le potenzialità applicative.