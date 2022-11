L’ultima versione del DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA, il DLSS 3.0, è basato sull’intelligenza artificiale, ma anziché generare pixel, genera interi fotogrammi, sfruttando la nuova tecnologia Optical Multi Frame Generation. Grazie poi dall’Optical Flow Accelerator presente nella nuova architettura Ada Lovelace, che analizza due frame di gioco in sequenza e, calcolando i dati dei vettori di movimento di tutti gli elementi presenti nelle immagini (che non sono modellati dai vettori di movimento presenti nel motore grafico), prevede il movimento della scena riducendo di molto le anomalie che si verificano quando l’IA renderizza elementi come particelle, riflessi, ombre e illuminazione. Le coppie di fotogrammi ad altissima risoluzione generate dall’IA, i vettori di movimento dell’Optical Flow Accelerator e quelli del motore di gioco sono quindi dati in pasto a una rete neurale convoluzionale che li analizza e genera automaticamente un frame aggiuntivo per ogni fotogramma renderizzato dal gioco.

La tecnologia di generazione dei fotogrammi tramite AI è separata da quella di upscaling DLSS vera e propria, il che consente di utilizzarla anche a risoluzione nativa o con altri upscaler. Proprio questa caratterista è stata presa in considerazione dai colleghi di Igor’s Lab, che hanno accoppiato la tecnologia con AMD FSR 2.1 e Intel XeSS in Spider-Man Remastered su una GeForce RTX 4090.

I risultati, che potete vedere nel dettaglio nella tabella sottostante, evidenziano che le differenze prestazionali tra DLSS 3.0 e FSR 2.1 con la tecnologia di generazione dei frame sono piuttosto risicate, il che lascia ben sperare sul prossimo FSR 3.0. Intel XeSS, invece, risulta un po’ più lento, probabilmente anche perché si tratta dell’ultimo arrivato e necessita ancora di diverse ottimizzazioni per riuscire a raggiungere le dirette rivali. Purtroppo, non è possibile verificare quale sia la qualità effettiva in movimento da semplici screenshot statici.

Photo Credit: Igor's Lab

Per il momento, non ci resta altro che vedere come AMD gestirà la sua versione della tecnologia di generazione dei frame con FSR 3.0 e se sarà in grado di girare di qualsiasi GPU come la sua tecnologia di upscaling, così da effettuare una comparativa più accurata.