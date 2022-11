Anche oggi si torna a parlare di uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni, vale a dire la fusione del connettore a 16 pin presente sulla nuovissima, e potentissima, scheda grafica GeForce RTX 4090. In particolare, si è inizialmente pensato che il problema era da imputare alla piegatura del cavo in prossimità del connettore, sebbene Igor’s Lab abbia ipotizzato che l’adattatore presente in confezione potesse essere di scarsa qualità, come vi abbiamo riferito in questa precedente notizia. Infatti, lo stesso Wallossek, in seguito, ha affermato che evitare la saldatura dei connettori e utilizzare invece la crimpatura avrebbe consentito di ottenere una migliore integrità strutturale ed eliminare tutti i possibili inconvenienti dovuti alla saldatura.

Anche il noto Steve Burke di Gamers Nexus ha deciso di pubblicare un video su YouTube dedicato all’argomento (che trovate in calce alla notizia), dove ha effettuato più test possibili volti a replicare il problema che porta alla fusione del connettore. A questo scopo, ha utilizzato tre diverse RTX 4090 facendole funzionare per diverse ore sia alle frequenze di fabbrica che overcloccate (per portare la potenza a oltre 600W). Ulteriori analisi degli adattatori hanno rilevato la presenza di cavi per componenti classificati per 300V (14AWG, 105C), mentre Igor, nel suo articolo, aveva parlato di linee di alimentazione e di messa a terra con cablaggi da 150V.

Nonostante abbia stressato pesantemente le schede video e i cavi degli adattatori, Steve non è riuscito a portare il connettore alla fusione e anche nel caso peggiore si è riscontrato un aumento della temperatura di soli 8°C intorno all’area del connettore dopo otto ore di stress test continuo.

Photo Credit: Gamers Nexus

Photo Credit: Gamers Nexus

Tuttavia, visto il precedente di Igor, sia Steve che Hardware Luxx hanno chiesto ai propri follower su Twitter di controllare i cavi che erano presenti in confezione con il proprio modello di RTX 4090. Per quanto riguarda Gamers Nexus, su 130 persone solo sette hanno ricevuto un adattatore con cavi da 150V, ovvero appena il 5,4% del totale (la maggior parte dei quali aveva acquistato una scheda Zotac), mentre per gli adepti di Hardware Luxx è andata un po’ peggio, in quanto il 79% aveva adattatori con cablaggio a 300V (tuttavia, precisiamo che ci sono state solo 29 risposte al sondaggio in questo caso).

A ogni modo, se anche voi possedete un adattatore con cavi da 150V non fatevi prendere dal panico. Semplicemente seguite i consigli di CableMod in attesa che NVIDIA pubblichi i risultati delle proprie indagini interne.