Nel corso delle scorse giornate, vi abbiamo parlato di una situazione piuttosto preoccupante inerente alla fusione dei connettori 12VHPWR a 16 pin presenti sulla nuova scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090. La causa, probabilmente, è da imputare alla piegatura del cavo in prossimità del connettore. Proprio per questo motivo, aziende come CableMod e Seagate hanno cercato di ovviare al problema proponendo dei connettori ad angolo retto, così da evitare eventuali piegature eccessive che possono portare a causare l’allentamento o il disallineamento di alcuni terminali all’interno del connettore stesso, aumentando il rischio di danni da surriscaldamento.

A quanto pare, NVIDIA ha deciso di prendere la cosa piuttosto seriamente e, stando a quanto affermato da Igor’s Lab, avrebbe chiesto ai suoi partner di spedire tutte le schede interessate alla sede centrale per ulteriori analisi, così da scoprire la causa principale del problema:

NVIDIA ha appena notificato a tutti gli AIC questa mattina… Tutte le schede danneggiate devono essere inviate direttamente alla sede centrale per l’analisi dei guasti, è la prima volta… Anche qualche anno fa, quando la 2080 Ti ha avuto un problema con Micron, non hanno fatto questo.

Photo Credit: Igor's Lab

Igor Wallossek smentisce che il problema possa derivare da piegature dei cavo o dal superamento dei cicli di utilizzo consigliati, puntando il dito verso l’adattatore stesso, che potrebbe essere di scarsa qualità. Infatti, in presenza di contatti deboli o saldature non sicure si potrebbero avere picchi di calore con conseguente fusione del connettore.

Sebbene venga utilizzato l’adattatore da 4x8pin a 16 pin 12VHPWR fornito da NVIDIA in confezione, è possibile che eventuali saldature su ponti troppo sottili possano rompersi in corrispondenza della giunzione di saldatura quando vengono piegati, magari più volte. NVIDIA è già stata informata sulla situazione e sta indagando attivamente sul problema. Si è inoltre già impegnata a sostituire la prima scheda segnalata.