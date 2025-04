NVIDIA rilascia l'ennesimo hotfix per le RTX 50: cosa cambia?

Prosegue il lavoro di NVIDIA sui propri driver, che negli ultimi mesi sembrano dare più problemi che altro. L'azienda ha da poco rilsciato un nuovo hotfix, che porta i driver alla versione 576.26, a soli pochi giorni di distanza dai precedenti 576.15; stavolta, nel mirino ci sono i problemi delle RTX 50 con alcuni schermi e giochi.

Tra le correzioni più rilevanti figura la risoluzione di un crash in Black Myth: Wukong che si verificava durante le sequenze di trasformazione del protagonista, un problema di texture lampeggianti in Resident Evil 4 Remake e una serie di anomalie con monitor LG UltraGear quando utilizzati in modalità DisplayPort 2.1 con HDR attivo. L'hotfix interviene anche su vari altri titoli come Red Dead Redemption 2, Horizon Forbidden West e Dead Island 2.

Nonostante i frequenti aggiornamenti, gli utenti continuano a segnalare non pochi problemi: Stuttering legati al G-Sync e crash casuali in alcuni giochi rimangono tra le lamentele più comuni, ma non sono le uniche. La situazione ricorda in parte quanto accaduto con precedenti generazioni di GPU al momento del lancio, quando la compatibilità con software e configurazioni specifiche richiedeva diverse iterazioni di driver.

Questi driver hotfix sono rilasci opzionali e non rientrano nel ciclo standard di certificazione WHQL di NVIDIA, ma se riscontrate problemi con la vostra scheda video (specialmente quelli citati), vi consigliamo caldamente di installarli.

Visto come stanno andando le cose in queste ultime settimane, sembra quasi che gli utenti in possesso di una RTX 50 stiano facendo da beta tester per NVIDIA, che dal canto suo sta faticando parecchio nel capire come risolvere i diversi problemi che affliggono la nuova generazione. Di certo non è una bella pubblicità per l'azienda, che in passato poteva vantare driver "a prova di bomba", al contrario della rivale AMD che soffriva di parecchi problemi. Sembra quasi che la situazione, dopo essersi ribaltata a livello hardware grazie al grande successo delle due RX 9070 (acquistabili su Amazon), stia virando in favore del Team Red anche a livello software. Per come stanno ora le cose, NVIDIA rischia seriamente di perdere la fiducia dei propri utenti, compresi quelli più fedeli.