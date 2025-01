Addio RTX 4070: fine produzione imminente

La GPU NVIDIA RTX 4070 andrà presto fuori produzione e le ultime scorte prodotte, disponibili oramai in quantità limitate, rimarranno disponibili fino a fine gennaio. La notizia è stata riportata da VideoCardz, citando un post sul forum Board Channels dove, notoriamente, viene discusso l'andamento del mercato hardware PC.

Questa mossa di NVIDIA si inserisce nella più ampia strategia commerciale per l'imminente lancio della nuova serie RTX 5000, annunciata al CES 2025. In particolare, l'RTX 5070 promette prestazioni paragonabili all'attuale top di gamma RTX 4090 (ovviamente utilizzando DLSS 4 con Frame Generation), ad un prezzo di partenza di 659 per la Founders Edition.

L'RTX 5070 ha il potenziale per essere la GPU di miglior valore della serie 5000.

La fine della produzione dell'RTX 4070 segue quindi lo stesso pattern già visto in passato, con NVIDIA che riduce gradualmente la disponibilità della generazione precedente in vista del lancio di quella nuova. Anche le RTX 4060 Ti e 4060 dovrebbero esaurirsi entro febbraio, con solo alcuni produttori terzi che manterranno delle scorte limitate.

La nuova generazione porta miglioramenti significativi, in particolare con la tecnologia Multi Frame Generation che promette di generare fino a tre frame aggiuntivi grazie all'utilizzo dell'IA, incrementando notevolmente il frame rate. Inoltre, il DLSS 4 sarà disponibile su tutte le GPU RTX, anche se la tecnologia Frame Generation rimarrà esclusiva delle serie 4000 e 5000.

Per i possessori di GPU RTX 2000 e 3000, l'upgrade all'RTX 5070 potrebbe rappresentare un salto prestazionale notevole, garantendo l'accesso a tutte le più recenti tecnologie di upscaling e generazione di frame. Il prezzo competitivo la rende potenzialmente la scelta di miglior valore nella nuova lineup.

Tuttavia, gli utenti soddisfatti delle prestazioni attuali potrebbero voler aspettare i primi test prima di effettuare l'upgrade, per valutare l'effettivo incremento prestazionale e l'impatto di tecnologie come il Multi Frame Generation in termini di input lag.