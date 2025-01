RTX 5000 ufficiali, nuove tech e prezzi pazzeschi: la RTX 5080 costa 999 dollari

NVIDIA ha annunciato ufficialmente la nuova serie di GPU RTX 50 durante il keynote tenutosi al CES di Las Vegas, stupendo tutti con un listino prezzi davvero competitivo. Il CEO Jensen Huang ha presentato quattro modelli:

RTX 5090 a $1,999

a $1,999 RTX 5080 a $999

a $999 RTX 5070 Ti a $749

a $749 RTX 5070 a $549

Tutti i modelli saranno disponibili a partire da gennaio e Jensen ha rassicurato che stanno producendone in quantità necessaria per soddisfare la domanda degli utenti.

Architettura Blackwell: Il Futuro della Grafica

La nuova architettura Blackwell, basata su un processo a 4 nanometri, integra acceleratori per ray tracing e AI di ultima generazione. Il nuovo Radiance Display Engine garantisce una qualità visiva senza compromessi, ideale per gamer e creatori di contenuti.

Le nuove schede grafiche basate sull'architettura Blackwell introducono importanti novità tecnologiche. La Founders Edition presenta un design rinnovato, con due ventole a doppio flusso, una camera di vapore 3D e memoria GDDR7.

Nello specifico il cuore della serie Blackwell è composto da:

Possibilità di raggiungere fino a 4,000 AI TOPS

380 RT TFLOPS

125 Shader TFLOPS

92 miliardi di transistor

G7 Memory

1,8 Tb/s di Memory Bandwith

Un processore dedicato alla gestione della IA

Huang ha mostrato le potenzialità dei nuovi chip con una demo di rendering in tempo reale, evidenziando tecnologie come RTX Neural Materials, RTX Neural Faces e animazioni generate tramite prompt testuale.

Una Rivoluzione nel Design delle Founders Edition

Le GPU RTX 50-Series introdurranno un nuovo design per le Founders Edition, caratterizzato da:

Due ventole a doppio flusso , per una gestione termica ottimale.

, per una gestione termica ottimale. Una camera di vapore 3D , che massimizza l'efficienza del raffreddamento.

, che massimizza l'efficienza del raffreddamento. Memoria GDDR7, progettata per offrire una larghezza di banda superiore e una velocità senza precedenti.

Sorprendentemente, la RTX 5090 Founders Edition sarà una GPU a due slot, progettata per adattarsi anche a PC compatti. Questa innovazione non sacrifica le prestazioni, ma al contrario, ridefinisce gli standard per la potenza grafica.

RTX 5090: La Nuova Regina delle GPU

La RTX 5090 si distingue come la scheda grafica più potente mai creata da Nvidia. Ecco i dettagli principali:

32 GB di memoria GDDR7 , con una larghezza di banda straordinaria di 1.792 GB/sec .

, con una larghezza di banda straordinaria di . 21.760 core CUDA , che offrono una potenza di calcolo senza pari.

, che offrono una potenza di calcolo senza pari. Prestazioni 2 volte superiori rispetto alla RTX 4090 , grazie all'integrazione del DLSS 4.

, grazie all'integrazione del DLSS 4. 3,400 AI TOPS.

RTX 5080: Potenza per Tutti

Accanto alla RTX 5090, Nvidia ha presentato la RTX 5080, progettata per offrire prestazioni elevate a un costo più accessibile. Le caratteristiche principali includono:

16 GB di memoria GDDR7 , con una larghezza di banda di 960 GB/sec .

, con una larghezza di banda di . 10.752 core CUDA , perfetti per il gaming ad alte prestazioni.

, perfetti per il gaming ad alte prestazioni. Prestazioni 2 volte superiori rispetto alla RTX 4080 , grazie all'architettura Blackwell.

, grazie all'architettura Blackwell. 1,800 AI TOPS

RTX 5070 Ti: il Doppio più Veloce della GeForce RTX 4070 Ti

La nuova GeForce RTX 5070 Ti porta un significativo miglioramento delle prestazioni rispetto al modello precedente, la GeForce RTX 4070 Ti, grazie all'integrazione di tecnologie avanzate e alla nuova architettura Blackwell:

16 GB di memoria GDDR7 , che garantiscono una larghezza di banda totale di 896 GB/sec , un incremento del 78% rispetto ai 504 GB/sec della GeForce RTX 4070 Ti.

, che garantiscono una larghezza di banda totale di , un incremento del rispetto ai della GeForce RTX 4070 Ti. Supporto per il DLSS 4 con Multi Frame Generation , una tecnologia avanzata basata sull’intelligenza artificiale che raddoppia il frame rate rispetto al modello precedente.

con , una tecnologia avanzata basata sull’intelligenza artificiale che raddoppia il frame rate rispetto al modello precedente. 1,400 I TOPS

Grazie alla potenza della nuova architettura, e alla capacità di sfruttare appieno il DLSS 4, la RTX 5070 Ti consente di ottenere frame rate 2 volte superiori rispetto alla GeForce RTX 4070 Ti. Con una risoluzione di 2560x1440 e impostazioni grafiche massime, inclusi il ray tracing completo, i possessori della RTX 5070 Ti possono godere di un’esperienza fluida e immersiva in giochi esigenti quali Alan Wake 2, Black Myth WuKong e Cyberpunk 2077

RTX 5070: potenza al top per tutte le tasche

L'aspetto più sorprendente della presentazione, però, è stato quando Jensen ha spiegato che tutte le qualità, e la potenza, della attuale 4090 sono presenti nella prossima RTX 5070, che nella sua Founders Edition costerà 549$. Questo risultato è stato ottenibile grazie all'intelligenza artificiale, che ha permesso a NVIDIA di rendere le performance della RTX 5070 analoghe a quelle dell'attuale RTX 4090.

RTX Blackwell per laptop: potenza senza compromessi

La presentazione di NVIDIA non si è limitata al settore desktop, in quanto Jensen ha mostrato un ROG Zephyrus (probabilmente nella versione in uscita nel 2025) con al suo interno una RTX 5070, mostrando l'impressionante lavoro di miniaturizzazione effettuato da NVIDA.

Anche in questo caso il listino prezzi mostrato da Jensen è sorprendentemente competitivo:

RTX 5070 laptop (800 AI TOPS): 1,299$

RTX 5070 Ti laptop (1,000 AI TOPS): 1,599$

RTX 5080 laptop (1,350 AI TOPS): 2,199$

RTX 5090 laptop (1,850 AI TOPS): 2,899$

La disponibilità delle varianti laptop della serie Balckwell è prevista per Marzo, con molta probabilità a ridosso con l'uscita dei nuovi laptop da gaming delle varie aziende.

DLSS 4: Intelligenza Artificiale per il Gaming

Una delle principali innovazioni della serie RTX 50 sarà il DLSS 4, una tecnologia avanzata di upscaling basata sull'intelligenza artificiale. Le nuove funzionalità includono:

Multi Frame Generation , che genera fino a tre frame aggiuntivi per ogni frame tradizionale, aumentando i frame rate fino a 8 volte .

, che genera fino a tre frame aggiuntivi per ogni frame tradizionale, aumentando i frame rate fino a . Qualità d'immagine migliorata , con l'uso di trasformatori AI per ridurre il ghosting e migliorare i dettagli in movimento.

, con l'uso di trasformatori AI per ridurre il ghosting e migliorare i dettagli in movimento. RTX Neural Shaders , che comprimono le texture nei giochi per ottimizzare le prestazioni.

, che comprimono le texture nei giochi per ottimizzare le prestazioni. RTX Neural Faces, che migliorano la qualità dei volti nei giochi grazie all'intelligenza artificiale generativa.

Secondo Jensen Huang, CEO di Nvidia, "DLSS 4 può prevedere il futuro", spingendo il gaming verso nuovi orizzonti, grazie alla sua capacità di prevedere quale fotogramma arriverà in seguito e realizzandolo anticipatamente.