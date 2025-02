NVIDIA RTX 5070 Ti, giocare in 4K con meno di 1000€ | Test & Recensione

La RTX 5070 Ti si presenta come una scelta eccellente per chi desidera giocare in 4K senza compromessi, sfruttando le tecnologie NVIDIA. Nonostante consumi e temperature leggermente superiori alla generazione precedente, le sue prestazioni e i 16GB di memoria la rendono una delle schede più interessanti dell'attuale gamma Blackwell, tanto da preferirla alla RTX 5080.

NVIDIA RTX 5070 Ti: la recensione in un minuto

La nuova NVIDIA RTX 5070 Ti si basa sull’architettura Blackwell ed è equipaggiata con il chip GB203, che offre 8960 CUDA core, 280 Tensor core, e 16GB di VRAM GDDR7 su bus a 256 bit. Il TDP è di 300W e il design a tripla ventola della personalizzazione MSI Ventus 3X OC mantiene le temperature sotto controllo, seppur leggermente più alte rispetto alla generazione precedente.

Nei giochi, la RTX 5070 Ti si dimostra un’ottima scelta per il 4K: è solo il 17% più lenta della 5080, ma ben il 27% più veloce della 4070 Ti, consentendo di giocare sopra i 60 FPS in quasi tutti i titoli, anche i più impegnativi come Cyberpunk 2077 (187 FPS con ray tracing e DLSS). La nuova tecnologia multi frame generation migliora ulteriormente le performance, rendendo l’esperienza fluida anche quando si da priorità alla qualità grafica.

In QHD la 5070 Ti eccelle senza difficoltà e si comporta bene anche al di fuori dei giochi, che si tratti di intelligenza artificiale o creazione di contenuti, grazie a novità come il supporto a FP4 e i video engine di nuova generazione. Tutto considerato, la scheda è valida per chi vuole un PC da gaming per il 4K ed è molto più interessante della RTX 5080, più costosa e che sì offre prestazioni maggiori, ma non tali da cambiare l'esperienza di gioco.

Prezzo e disponibilità

La RTX 5070 Ti sarà disponibile da domani, 20 febbraio, al prezzo consigliato di 899 euro. Non esistono modelli Founders Edition, ma sul sito NVIDIA troverete elencati, come di consueto, tutti i negozi dov'è possibile acquistare la scheda. Ovviamente 899 euro è il prezzo di partenza a cui sarà possibile reperire modelli come questa MSI Ventus 3X, le custom di fascia superiore costeranno anche diverse centinaia di euro in più, esattamente com'è accaduto per RTX 5080 e RTX 5090 e per le generazioni passate.

NVIDIA RTX 5070 Ti: la recensione completa

NVIDIA prosegue sulla propria tabella di marcia e lancia oggi la nuova RTX 5070 Ti, terza scheda video della nuova generazione Blackwell ad arrivare sul mercato dopo RTX 5090 e RTX 5080. Viste le performance delle precedenti RTX 4070 Ti e RTX 4070 Ti SUPER, ci aspettiamo che la nuova arrivata permetta di giocare in 4K senza particolari difficoltà; sarà davvero così? Scopriamolo in questa recensione.

In questa recensione non mi dilungherò troppo sulle novità della nuova architettura NVIDIA Blackwell, di cui abbiamo già parlato nelle precedenti e che abbiamo approfondito in questo articolo, ma vale comunque la pena fare una breve panoramica sulle novità principali.

L'architettura Blackwell introduce numerose innovazioni, soprattutto nel campo del rendering e dell'upscaling. Una delle novità principali è l'integrazione dell'IA nei processi di rendering tramite gli RTX Neural Shaders, che permettono di ottimizzare diversi aspetti, come la compressione delle texture (con un risparmio di memoria fino a 7 volte), il rendering di materiali complessi (fino a 5 volte più veloce) e la simulazione dell'illuminazione indiretta.

C’è poi il nuovo DLSS 4, che introduce diverse novità, tra cui un nuovo modello Transformer per una qualità dell'immagine superiore e la tecnologia Mega Geometry per un ray tracing più efficiente. Inoltre, le nuove RTX 50 introducono la multi frame generation, che permette di generare fino a 3 frame aggiuntivi per prestazioni ancora maggiori. L'algoritmo di generazione dei frame è stato aggiornato con un nuovo modello IA, più veloce e con un minor consumo di memoria video.

Novità anche per quanto riguarda le tecnologie di riduzione della latenza: il nuovo Reflex 2 combina la modalità a bassa latenza con il nuovo Frame Warp, che aggiorna i frame in base all'input più recente del mouse, offrendo una latenza fino al 75% inferiore rispetto a quella raggiungibile con la prima versione di Reflex.

Infine, per i creator di contenuti, le RTX 50 supportano la codifica e decodifica di video 4:2:2, che mantengono più informazioni sul colore.

Specifiche tecniche

La RTX 5070 Ti non ha un modello Founders Edition e ho ricevuto, per questa recensione, una personalizzazione MSI Ventus 3X OC. Il design è molto simile a quello delle passate generazioni, con una copertura delle ventole in plastica nera e grigia e un backplate in metallo, con un’ampia griglia per far passare l’aria mossa dalla parte finale del sistema di raffreddamento a tripla ventola. Le dimensioni sono abbastanza contenute, con una lunghezza di 304 mm e un’altezza di poco più di 2 slot (49 mm), che le consentono di entrare facilmente nella maggior parte dei case in commercio, compresi quelli SFF.

Passando alle specifiche tecniche, la RTX 5070 Ti è basata su un chip GB203, lo stesso della RTX 5080, che mette a disposizione 8960 CUDA core, 280 Tensor Core di 5° generazione e 70 RT core di 4° generazione. La scheda può arrivare a una frequenza massima di 2482 MHz, una manciata più dei 2452 MHz previsti da specifica NVIDIA, ma tramite MSI Center è possibile attivare la modalità Extreme Performance, che la spinge fino a 2497 MHz.

RTX 4070 Ti RTX 4070 Ti SUPER RTX 5070 Ti Architettura Ada Lovelace Ada Lovelace Blackwell SM 60 66 70 Cuda core 7680 8448 8960 RT core 60 (3a gen.) 66 (3a gen.) 70 (4a gen.) Tensor core 240 (4a gen.) 264 (4a gen.) 280(5a gen.) Frequenza di boost 2610 MHz 2610 MHz 2482 MHz VRAM 12GB GDDR6X 16GB GDDR6X 16GB GDDR7 Velocità VRAM 21 Gbps 21 Gbps 28 Gbps BUS di memoria 192 bit 256 bit 256 bit Larghezza di banda 504 GB/s 672,3 GB/s 896 GB/s TDP 285 watt 285 watt 300 watt Prezzo di listino 919 euro 909 euro 899 euro

A bordo troviamo poi 16GB di VRAM GDDR7 a 28 Gbps su un bus 256 bit, per una larghezza di banda complessiva di 896 GB/s. Avere 16GB di memoria a disposizione è un’ottima notizia, visto che è fondamentale per giocare in 4K: Con soli 12GB, come nella precedente RTX 4070 Ti, molti giochi avrebbero avuto problemi a causa della VRAM insufficiente, indipendentemente dalla potenza della scheda.

Rispetto alla passata generazione aumenta il TDP, che passa a 300 watt, mentre per quanto riguarda le uscite video troviamo tre DisplayPort 2.1b e una HDMI 2.1b.

Se tra RTX 5090 e RTX 5080 c’era un abisso in termini di specifiche tecniche (la top di gamma offre più del doppio dei core), qui la situazione è ben diversa: la RTX 5080 ha solo il 20% di core in più rispetto alla RTX 5070 Ti, quindi ci possiamo aspettare prestazioni abbastanza vicine, almeno sulla carta. Anche questo è un’ottima notizia per la nuova arrivata, specialmente per il gaming in 4K.

Prestazioni nei giochi

A questo proposito, vediamo come si comporta la nuova RTX 5070 Ti partendo proprio dai giochi. Vi ricordiamo che i test sono stati effettuati sulla nostra piattaforma di prova equipaggiata con Ryzen 7 9800X3D, 64GB di RAM DDR5-6000 EXPO e una scheda madre AMD X870E.

Prestazioni in 4K

Partiamo dalla massima risoluzione, la più interessante perché ci permette di capire dove si colloca questa RTX 5070 Ti. Sarà abbastanza potente per giocare in 4K oppure no? Vediamo i grafici, partendo dalla rasterizzazione classica.

Facendo una media di tutti i test, la RTX 5070 Ti è il 17% più lenta della RTX 5080 in 4K, mentre è il 15% più veloce della RTX 4070 Ti SUPER e il 27% più veloce della RTX 4070 Ti. Il salto generazionale rispetto alla vecchia 4070 Ti è buono e permette alla 5070 Ti di offrire buone prestazioni in 4K, che permettono di giocare praticamente a tutto, o quasi: in rasterizzazione l’unico gioco a non raggiungere i 60 FPS medi è Cyberpunk 2077, che si ferma a 58.

Vediamo ora come si comporta la scheda in 4K con ray tracing e DLSS attivi. Vi ricordiamo che i giochi che attualmente testiamo con multi frame generation sono Cyberpunk 2077, Dragon Age Veilguard (tramite l’override di NVIDA App), Star Wars Outlaws, Alan Wake 2 e Hogwarts Legacy.

Anche con RT attivo la RTX 5070 Ti rimane dietro la RTX 5080 mediamente del 14%, ma il fatto che sia più lenta non vuol dire che non permetta di giocare adeguatamente: in Cyberpunk 2077 raggiunge 187 FPS medi, in Returnal 141 FPS, in Avatar Frontiers of Pandora, che integra il DLSS ma senza frame generation, 83 FPS. Il gioco che mette più in difficoltà la scheda è Indiana Jones, che si ferma a 60,5 FPS medi se si attiva il path tracing, ma basta passare al ray tracing classico per vedere salire il framerate e giocare senza problemi sempre sopra i 60 FPS.

Prestazioni in Quad HD

Viste le performance in 4K, è facile intuire che la RTX 5070 Ti non ha alcun problema in QHD, dove permette di giocare a qualsiasi titolo ad alti FPS, anche alla massima qualità grafica.

In rasterizzazione classica il divario medio con le schede di passata generazione si assottiglia, attestandosi su un +18% rispetto alla RTX 4070 Ti e +9% sulla RTX 4070 Ti SUPER. Molto più ampio quello con la Radeon RX 7800 XT, che raggiunge il 49%. Il titolo dove la scheda fatica di più è Doom Eternal, dove stacca la RTX 4070 Ti solamente del 5% ed è praticamente uguale alla RTX 4070 Ti SUPER, solo il 2% più lenta.

Abilitando il ray tracing e il DLSS lo scenario cambia, come abbiamo visto nelle recensioni precedenti. Dove la RTX 5070 Ti può sfruttare la multi frame generation le prestazioni raddoppiano o addirittura triplicano rispetto alla vecchia generazione, mentre dove le schede usano le stesse tecnologie, la differenza è praticamente la stessa rilevata in rasterizzazione classica.

Prestazioni con IA e creazione di contenuti

Usciamo dal mondo dei videogiochi per vedere quali sono le performance con i carichi di intelligenza artificiale e nella creazione di contenuti. Per questi test abbiamo sfruttato UL Procyon, DaVinci Resolve, Blender Benchmark e V-Ray.

Partiamo dall’IA con la generazione di immagini tramite Flux.1, non presente nei grafici. La RTX 5070 Ti è il 16% più lenta della RTX 5080 sia nel test FP8 che in quello FP4, ma in quest’ultimo fa comunque nettamente meglio della passata generazione, grazie al supporto nativo a FP4 che le permette di essere il doppio più veloce perfino di una RTX 4090.

Rimanendo in ambito IA, nel benchmark di generazione testo la scheda è circa il 6% più lenta della RTX 5080, ma nettamente più veloce sia della passata generazione (+22% sulla RTX 4070 Ti SUPER, +36% sulla RTX 4070 Ti) che della Radeon RX 7800 XT, che offre praticamente meno della metà delle prestazioni. Più nel dettaglio, vediamo che il divario maggiore tra le schede NVIDIA si registra nei modelli più grandi, con un maggior numeri di parametri; ad esempio, in Phi 3.5 Mini la RTX 5070 Ti è il 22% più veloce della RTX 4070 Ti, ma in Llama 2 13B il divario passa al 61%.

Nella creazione di contenuti video con DaVinci Resolve la RTX 5070 Ti è il 20% più veloce della RTX 4070 Ti SUPER e il 25% più veloce della RTX 4070 Ti liscia in PugetBench Standard, mentre nel test esteso il divario si riduce, passando rispettivamente al 13% e al 19%. Nel rendering con Blender e con V-Ray otteniamo risultati simili: la nuova arrivata supera del 10% la 4070 Ti SUPER e del 20% circa la 4070 Ti in entrambi i test.

Consumi e temperature

Prima di trarre le nostre conclusioni, diamo come sempre uno sguardo a consumi e temperature della scheda. I valori che vedete sono stati rilevati via software durante un loop di Cyberpunk 2077, in modo da simulare una sessione di gioco prolungata quanto più reale possibile.

Partiamo dai consumi, maggiori rispetto alla passata generazione a causa del TDP più alto. La RTX 5070 Ti assorbe 295 watt di picco e in media 285 watt, l’11% in più della RTX 4070 Ti, ma rimane più efficiente considerando l’incremento prestazionale maggiore.

Passando invece alle temperature, la scheda raggiunge un picco di 69°C per poi stabilizzarsi a 65°C medi. I valori sono buoni in senso assoluto, ma più alti sia di quelli della RTX 4070 Ti SUPER (anch’essa in personalizzazione MSI Ventus 3X), che si ferma a 60°C di picco e a 57°C medi, che della RTX 4070 Ti.

Verdetto

In apertura mi sono chiesto quali fossero possibilità di questa RTX 5070 Ti nel gaming in 4K: visto quanto messo sul piatto dalla RTX 4070 Ti (e dalla variante SUPER) e dalle novità tecnologiche di questa generazione, era inverosimile pensare che la scheda Blackwell si limitasse a fare bene nel QHD ad alto framerate. I benchmark hanno confermato la mia supposizione: con la RTX 5070 Ti si può giocare in 4K a tutto, compresi i titoli più impegnativi.

Qualcuno potrebbe obiettare che però qualche compromesso va fatto, per esempio Cyberpunk 2077 in rasterizzazione si ferma a 58 FPS. È vero, ma bisogna considerare un fattore fondamentale: chi non attiva le tech nei giochi che le integrano? Nessuno, probabilmente. Chi vuole giocare in 4K alla massima qualità attiva ray tracing e DLSS in tutti i giochi disponibili, e non sono io a dirlo, ma i numeri: NVIDIA ha svelato in tempi non sospetti che oltre l’80% dei videogiocatori attiva il DLSS.

Per questo motivo mi sento di dire che la RTX 5070 Ti permette di giocare in 4K a qualsiasi titolo, perché riesce a stare sempre sopra i 60 FPS nei nostri test, a volte anche di parecchio, soprattutto nei giochi dove può sfruttare la nuova multi frame generation: Alan Wake 2, per fare un esempio, alla massima qualità grafica con path tracing attivo raggiunge i 97 FPS medi e un percentile di 86 FPS, risultando estremamente fluido in ogni momento; per confronto, la RTX 4070 Ti SUPER si ferma a 45 FPS medi.

Altro punto a favore della RTX 5070 Ti, che non ci aveva entusiasmato con la RTX 5080, è il salto generazionale: alla massima risoluzione la scheda è in media il 27% più veloce della RTX 4070 Ti, che si tratti di rasterizzazione o giochi dove non entra in gioco MFG. Più contenuto invece il divario con la RTX 4070 Ti SUPER, uscita in un secondo momento, che si attesta intorno al 15%.

Buono anche il prezzo di listino di 899€, più basso (anche se di poco) rispetto a quello di RTX 4070 Ti e RTX 4070 Ti SUPER, uscite rispettivamente a 919€ e 909€. Conosco bene la situazione relativa ai prezzi di alcuni modelli custom, ma in fase di recensione la valutazione va fatta sul prezzo suggerito da NVIDIA per il modello in nostro possesso; per quanto riguarda invece la disponibilità, non si può far altro che sperare che sia più alta di quella di RTX 5090 e 5080, praticamente inesistenti. Voci di corridoio delle ultime ore suggeriscono che NVIDIA sarebbe intenzionata a convertire parte della produzione di chip GB200 per datacenter in GPU customer: se così fosse i problemi di disponibilità sparirebbero quasi del tutto, non solo per i modelli di punta, ma verosimilmente per tutta la gamma.

Riassumendo un po’ quanto detto in questa recensione, la RTX 5070 Ti è una scheda valida per chi vuole giocare in 4K a titoli moderni, sfruttando al meglio le tecnologie messe a disposizione da NVIDIA. Ha le caratteristiche che servono per la massima risoluzione, prima su tutte i 16GB di memoria video, e mette sul piatto buone prestazioni a un prezzo interessante. Ma allora che senso ha la RTX 5080?

È proprio questa la “patata bollente” che ora NVIDIA si trova tra le mani: la RTX 5080. Ad oggi, non vediamo motivi per preferirla a questa RTX 5070 Ti: è vero, è più veloce del 15-17% circa nei giochi e in alcuni scenari di creazione contenuti, ma costa 300€ in più (di listino) e le prestazioni in più non cambiano l’esperienza di gioco.

Vi faccio degli esempi per spiegare quello che intendo. In Cyberpunk 2077 abbiamo 214 FPS medi contro 187, in Returnal 164 contro 142, in F1 24 (senza RT e DLSS) 171 contro 137, in Dragon Age Veilguard 79 contro 67, e così via. In pratica, non ci ritroviamo mai in una situazione dove la RTX 5080 migliora davvero l’esperienza di gioco, ad esempio facendo fare il salto ai 60 FPS; l’unico caso limite è Indiana Jones, dove con la 5080 si raggiungono i 71 FPS contro i 60 della 5070 Ti.

NVIDIA avrebbe forse dovuto equipaggiare la RTX 5080 con più VRAM e più core, così da distanziarla meglio da questa RTX 5070 Ti e renderla più adatta anche ai giochi futuri più impegnativi, specialmente se consideriamo che già oggi Indiana Jones in 4K con path tracing satura 16GB di VRAM. Probabilmente è così che sarà una eventuale RTX 5080 SUPER, ma per il momento, se volete giocare in 4K sopra i 60 FPS in ray tracing, allora il mio consiglio è di lasciar perdere la RTX 5080 e comprare una RTX 5070 Ti.