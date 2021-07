Nvidia sta preparando le varianti Super per le RTX 3070 e RTX 3080

Nei giorni scorsi si vociferava sulla possibilità che le varianti “Super” delle RTX 3070 e RTX 3080 sarebbero arrivate all’interno dei laptop da gaming, con velocità di clock potenziate e CUDA core extra. Ora sembra che anche i modelli per desktop siano in lavorazione, o almeno questo è quello che afferma il leaker Kopite7kimi confermando che “non solo i laptop” vedranno presto le GPU Ampere nella variante Super.

Il leaker ha ripreso il tweet di VideoCardz in cui si parlava delle prossime GPU per laptop nella versione Super, che probabilmente debutteranno all’inizio del 2022, scrivendo “not only laptops”.

Come afferma PCGamesN, c’è motivo di sperare che questa affermazione sia vera, poiché questo leaker in passato è stato parecchio affidabile, ad esempio pubblicando in anteprima e con successo le specifiche relative alla RTX 3080 Ti. È anche normale che Nvidia rilasci modelli del genere su entrambe le piattaforme, come è avvenuto nel caso della precedente serie RTX 2000 Super. Inoltre, con i segnali che indicano che la carenza di GPU sta volgendo al termine, l’azienda potrebbe avere nel 2022 la capacità di aggiungere ancora più modelli al suo portfolio.

Dovremo vedere se Nvidia manterrà le stesse capacità VRAM dei modelli originali anche sulle varianti Super della GPU desktop. In teoria Nvidia intraprenderà questa strada con le versioni mobile della RTX 3070 Super e RTX 3080 Super, che potrebbero essere rilasciate rispettivamente con gli stessi 8GB e 16GB di memoria video.

Dato che la 3090 ha 24 GB di VRAM, la versione desktop della GPU RTX 3080 Super potrebbe avere una maggiore capacità di memoria rispetto al modello standard, contribuendo a colmare il divario di prestazioni tra i due modelli standard (3090 e 3080). Ma poiché la RTX 3080 standard ha un prezzo consigliato di 699 dollari, la sua sorella potenziata potrebbe avere un cartellino del prezzo a quattro cifre.

Il leaker Kopite7kimi già alla fine del 2020 aveva anticipato la possibilità dell’uscita di due nuovi modelli, di cui ancora non conosceva i nomi ma che potenzialmente si sarebbero potuti chiamare 3080 Super e 3070 Super. Non resta che attendere quindi qualche mese per avere altri leak oppure notizie ufficiali direttamente da Nvidia stessa.