NVIDIA, GeForce RTX 3080 SUPER e RTX 3070 SUPER in arrivo?

NVIDIA continua ad essere tra le aziende più importanti del momento. Dopo i rumor ed i leak inerenti alle ormai imminenti schede grafiche GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3060, di cui si sono avute conferme quasi ufficiali da parte di partner importanti come ASUS e Gigabyte, sembra che la compagnia californiana sia al lavoro su altri modelli che andranno ad ampliare l’offerta di GPU basate sull’architettura Ampere.

Nella fattispecie, il noto leaker @kopite7kimi ha pubblicato su Twitter un messaggio nel quale parla proprio di nuove varianti, che potrebbero chiamarsi GeForce RTX 3080 Super e RTX 3070 Super, usando una nomenclatura già impiegata dall’azienda per la sua precedente line up Turing. Se dovessimo dare ascolto alle voci apparse in rete nel corso delle scorse settimane, la GeForce RTX 3070 Super dovrebbe essere basata sulla GPU GA103, che dovrebbe colmare il gap tra GA104 e GA102. La GeForce RTX 3080 Super, invece, potrebbe proporre una dotazione di memoria più generosa rispetto all’originale RTX 3080, come 12GB o addirittura 16GB, per contrastare maggiormente la rivale Radeon RX 6800. Anche la GeForce RTX 3070 Super potrebbe offrire lo stesso quantitativo di memoria a bordo.

Ricordiamo che le voci circolanti in rete indicano la GeForce RTX 3080 Ti come una versione ridotta della GeForce RTX 3090 con meno memoria e larghezza di banda. Secondo quanto riferito, la scheda grafica presenterà gli stessi 10.496 core CUDA, ma sarà dotata di 20GB di GDDR6X invece di 24GB. La memoria presumibilmente avrà la medesima velocità di 19,5Gb/s, anche se su un’interfaccia di memoria ridotta. Per il momento, ovviamente, non ci resta che attendere pazientemente la presentazione ufficiale di questi nuovi prodotti.