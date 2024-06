NVIDIA svela Vera Rubin, la sua nuova architettura GPU

Durante il Computex 2024, NVIDIA ha rivelato la sua nuova architettura GPU, denominata Rubin, che sarà abbinata alla CPU Vera. Questo annuncio ha canalizzato l'attenzione, trasformando una presentazione inizialmente focalizzata sull'intelligenza artificiale in un evento di grande interesse per i progressi nei data center.

NVIDIA ha scelto Vera Rubin come nome per la nuova architettura GPU per data center, che utilizzerà la memoria HBM4 di nuova generazione. La GPU Rubin sarà dotata inizialmente di 8 stack di memoria HBM4, con un piano per il successivo rilascio della versione Rubin Ultra, che ne avrà 12. Questa nuova tecnologia promette di offrire prestazioni significativamente migliorate rispetto alle generazioni precedenti.

Oltre alla GPU Rubin, NVIDIA introdurrà una nuova scheda Vera Rubin che includerà la CPU Vera. Sebbene le specifiche dettagliate del processore non siano state divulgate, la piattaforma supporterà i nuovi switch NVLink 6, capaci di raggiungere velocità fino a 3600 GB/s, e il CX9 SuperNIC, che offrirà velocità fino a 1600 Gb/s. Questi componenti avanzati sono progettati per migliorare le prestazioni e l'efficienza dei data center.

NVIDIA ha anche menzionato il Blackwell Ultra durante il keynote, che sembra essere il già annunciato processore GPU GB200. Questa mossa indica un consolidamento delle tecnologie attuali e future sotto un unico ombrello tecnologico.

Nonostante l'entusiasmo generato, l'architettura Rubin non ha ancora una data di rilascio ufficiale. Jensen Huang, CEO di NVIDIA, non ha confermato quando queste GPU saranno disponibili.

Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che il processore R100, basato sull'architettura Rubin, potrebbe essere rilasciato tra il quarto trimestre del 2025 e il primo trimestre del 2026.

Questo annuncio segna un importante passo avanti per NVIDIA, sottolineando il suo impegno nell'innovazione tecnologica e nel miglioramento delle prestazioni dei data center. L'introduzione di Vera Rubin come patron della nuova architettura GPU riflette la continua evoluzione dell'azienda nel settore delle tecnologie avanzate.