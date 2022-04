Il noto leaker kopite7kimi ultimamente sta fornendo numerose indiscrezioni riguardo le future schede “Ada Lovelace” di Nvidia. Dopo aver svelato le presunte specifiche e aver segnalato che le RTX 4000 potrebbero non avere il supporto PCIe 5.0, recentemente ha twittato che Nvidia starebbe testando una nuova GPU Ada AD102 da ben 900 W alimentata da due connettori da 16 pin.

Nel tweet kopite7kimi fornisce anche ulteriori dettagli riguardo questa scheda, parlando di 48 GB di memoria GDDR6X con una velocità di 24 Gbps. Le fonti finora trapelate hanno spesso indicato come la top di gamma della nuova serie di schede Nvidia, la RTX 4090, avrebbe un TGP di 600 W. È probabile quindi che la GPU a cui fa riferimento l’insider sia un modello ancora superiore come la RTX 4090 Ti, che potrebbe essere rilasciata in un secondo momento, oppure di un progetto parallelo che potrebbe non vedere mai la luce, come sottolineato nel tweet. Non è escluso tuttavia che possa anche trattarsi della nuova TITAN RTX.

In fact, there is another full-fat AD102 SKU with 900W TGP, 48G 24Gbps GDDR6X, 2*16pin and higher frequency.

But no one knows whether it will become an actual product. Because the test board of AD102 has more than two 16pin connectors, so everything is possible. — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 27, 2022

In un secondo Tweet kopite7kimi parla anche delle specifiche di altri modelli, indicando che la RTX 4080 dovrebbe montare una GPU AD103 da 16 GB di memoria GDDR6X (4/6 GB in più delle attuali 3080) e avere un TGP di circa 350 W, mentre la RTX 4070 utilizzerà una GPU AD104 con 12 GB di memoria GDDR6X (4 GB in più rispetto alla 3070) con 300 W di potenza. A quanto pare Nvidia non avrebbe ancora iniziato a testare queste schede ma dovrebbe cominciare a breve, secondo l’insider.

L’annuncio delle nuove schede da parte di Nvidia dovrebbe avvenire in autunno, tra settembre e ottobre, stando a diverse indiscrezioni. La serie dovrebbe essere composta inizialmente dalle RTX 4090, RTX 4080 e RTX 4070 a cui successivamente si aggiungeranno anche i modelli RTX 4060 e RTX 4050. Per saperne di più non resta altro che attendere notizie ufficiali da parte di Nvidia.