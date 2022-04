Le nuove schede GeForce RTX 4000 dovrebbero arrivare sul mercato, salvo imprevisti, entro la fine del 2022, con Nvidia che ha iniziato a testare la GPU AD102 che verrà utilizzata sulla top di gamma, la RTX 4090. Ad oggi tuttavia si sa ancora molto poco sulle nuove “Ada Lovelace”, anche se recentemente sono apparse in rete le presunte specifiche. E nuove indiscrezioni arrivano dal noto leaker kopite7kimi, che ha pubblicato su Twitter un post nel quale ha affermato che la GPU AD102 manterrà il protocollo PCIe Gen 4, contrariamente a quanto emerso in precedenza. Di conseguenza, è logico pensare che anche le altre schede della gamma Ada Lovelace non utilizzeranno il PCIe Gen 5.

PCIe Gen4 — kopite7kimi (@kopite7kimi) April 24, 2022

Il PCIe 5.0 offre 128 GB/s di larghezza di banda totale, il doppio rispetto al PCIe Gen 4. Al momento solamente Intel con i suoi Alder Lake supporta il nuovo standard, ma anche AMD potrebbe farne uso nei nuovi processori Ryzen 7000.

Nel tweet, kopite7kimi ha affermato inoltre che la configurazione dei core a precisione singola (FP32) non sarà semplice come quella vista su Ampere. Potrebbe voler dire che sarà presente una gamma di nuovi core con precisione mista, ma al momento non si hanno altre informazioni.

La gamma di GPU della serie RTX 4000 destinate al mercato desktop dovrebbe essere composta da cinque chip: AD102, AD103, AD104, AD106 e AD107. Stando ai precedenti rumor, la GPU AD102 dovrebbe avere 144 SM con 128 CUDA Core e 24 GB di memoria, mentre le GPU AD103, AD104, AD106 e AD 107 avranno rispettivamente 84, 60, 36 e 24 SM.

Non è chiaro il motivo per il quale Nvidia avrebbe deciso di mantenere il PCIe Gen 4 invece di adottare il più recente PCIe Gen 5. Non resta che attendere notizie ufficiali per avere maggiori informazioni sulle nuove schede video di Nvidia.