Nyan Cat, la famosa gif è stata venduta ad una cifra da capogiro

Vi ricordate di Nyan Cat, la celeberrima GIF conosciuta anche come Pop Tart Cat che vede un gatto dal corpo di un Pop Tart alla ciliegia che vola lasciando un arcobaleno dietro di sé? L’opera è stata popolarissima soprattutto qualche anno fa, dove letteralmente si era diffusa sul web a macchia d’olio, tanto da diventare protagonista di giochi Flash e Android. A quanto pare, non solo la sua creazione ha portato popolarità al suo creatore, Chris Torres, ma anche una vera e propria montagna di soldi.

Infatti, recentemente la GIF di Nyan Cat è stata oggetto di un’asta presso la galleria d’arte digitale Foundation, dove è stata venduta per la bellezza di 300 ETH, che, al cambio attuale, valgono 376.380€ (ma sappiamo quanto siano volatili le criptovalute). Ma a cosa serve “possedere” una GIF? Sostanzialmente a nulla, se non per vantarsi di possedere l’unica vera opera dell’autore originale, con tanto di firma digitale. Infatti, il principio alla base della vendita di questi “beni” digitali è il cosiddetto “Non Fungible Token” (NFT), una sequenza cifrata unica che rappresenta una determinata opera e che è in grado, quindi, di determinare l’autenticità dell’opera. In pratica, tutte le GIF di Nyan Cat presenti in rete non sono nient’altro dei falsi, dato che solo colui che ha acquistato la GIF possiede la versione originale.

Il mondo delle crypto opere d’arte è in espansione, tanto che, appunto, esistono vere e proprie gallerie d’arte digitale, come Foundation, dove creatori di contenuti vendono le loro opere, da GIF, come in questo caso, a foto e brevi clip, consentendo loro di monetizzare su “oggetti” che, altrimenti, sarebbero considerati gratuiti. Le persone che acquistano tali opere, così come quelle più “tangibili”, come i quadri, lo fanno per meri scopi collezionistici e per essere sicuri di essere proprietari di una data opera.