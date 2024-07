OFFERTA A TEMPO: a questo laptop HP non manca NULLA, ed è in SUPER SCONTO! (-22%)

Siete alla ricerca di un laptop potente e versatile, capace di gestire senza sforzo attività impegnative come video editing e non solo? Amazon ha l'offerta che fa per voi: il laptop HP 17-cn2002sl è ora disponibile al prezzo speciale di 699,99€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo originale di 899,99€. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera prestazioni elevate senza svuotare il portafoglio.

Laptop HP 17-cn2002sl, chi dovrebbe acquistarlo?

Il laptop HP 17-cn2002sl si rivolge a professionisti e studenti che necessitano di un dispositivo performante e affidabile. Con il suo processore Intel Core i7-1255U, capace di raggiungere velocità fino a 4,7 GHz grazie alla tecnologia Intel Turbo Boost, questo notebook eccelle nella gestione di software esigenti e nel multitasking intensivo. La combinazione di 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB PCIe NVMe M.2 assicura una risposta fulminea e avvii istantanei delle applicazioni.

L'ampio display da 17,3" Full HD IPS antiriflesso offre un'esperienza visiva confortevole anche durante lunghe sessioni di lavoro, riducendo l'affaticamento degli occhi. La grafica integrata Intel Iris Xe garantisce prestazioni visive di alto livello, ideali per la creazione di contenuti e l'editing multimediale. L'autonomia di quasi 7 ore e la possibilità di ricaricare rapidamente il 50% della batteria in circa 45 minuti rendono questo laptop particolarmente adatto a chi lavora in mobilità. Il design elegante in argento, unito all'utilizzo di materiali riciclati nella costruzione, dimostra l'attenzione di HP verso l'estetica e la sostenibilità ambientale.

Attualmente disponibile a 699,99€, il laptop HP 17-cn2002sl rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un dispositivo all'avanguardia senza compromessi. Le sue specifiche tecniche di alto livello, unite al design raffinato e alla portabilità, lo rendono ideale sia per l'uso professionale che per attività creative impegnative.

