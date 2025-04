ChatGPT non funziona? Non sei solo! Alcuni servizi OpenAI sono down

Mattinata difficile per numerosi utenti italiani dei servizi offerti da OpenAI. A partire dalle ore 11:00 circa di oggi, mercoledì 9 aprile 2025, si è registrata un'ondata di segnalazioni riguardanti malfunzionamenti e impossibilità di accesso a diverse piattaforme della celebre azienda di intelligenza artificiale, con particolare riferimento al popolare chatbot ChatGPT e Sora.

Il portale Downdetector.it, punto di riferimento per il monitoraggio in tempo reale dello stato dei servizi online, ha evidenziato un picco anomalo e repentino di segnalazioni relative a OpenAI proprio a partire dalla tarda mattinata. Nel giro di poco tempo, le segnalazioni hanno superato la soglia delle centinaia, provenienti da diverse località italiane, suggerendo un problema diffuso che sta impattando un numero significativo di utenti sul territorio nazionale.

Al momento in cui scriviamo, le cause precise di questa interruzione non sono state ancora comunicate ufficialmente da OpenAI. L'azienda, nota per la sua tecnologia all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale generativa, non ha ancora rilasciato dichiarazioni specifiche per chiarire la natura del problema o fornire una stima dei tempi necessari per il ripristino completo della funzionalità. Tuttavia, è prassi comune per le grandi aziende tecnologiche avere team dedicati che monitorano costantemente lo stato dei sistemi e intervengono tempestivamente in caso di anomalie. È quindi altamente probabile che i tecnici di OpenAI siano già al lavoro per diagnosticare e risolvere il guasto. Gli utenti possono solitamente verificare lo stato ufficiale dei servizi sulla pagina status.openai.com.

L'interruzione sta generando notevoli disagi, data la crescente integrazione degli strumenti di OpenAI nella vita quotidiana e professionale di molte persone. Studenti, ricercatori, sviluppatori, creatori di contenuti e professionisti di vari settori si affidano a ChatGPT e alle API di OpenAI per compiti che vanno dalla stesura di testi e codice alla traduzione, dall'analisi dati alla generazione di idee. Un blocco di questi servizi, anche se temporaneo, può quindi tradursi in un'interruzione dei flussi di lavoro e in una perdita di produttività. Questo evento mette in luce la dipendenza sempre maggiore da piattaforme tecnologiche centralizzate e l'impatto che un singolo punto di guasto può avere su scala vasta.

Non è la prima volta che servizi basati su cloud e AI su larga scala affrontano interruzioni. La complessità delle infrastrutture che li supportano li rende suscettibili a problemi tecnici, sovraccarichi o interventi di manutenzione non pianificati. Episodi simili, pur se non frequentissimi, hanno interessato in passato altre grandi piattaforme tecnologiche, sottolineando la sfida costante nel garantire un'operatività H24.

Cosa possono fare gli utenti colpiti dal disservizio? Purtroppo, trattandosi con ogni probabilità di un problema lato server, le opzioni a disposizione dell'utente finale sono limitate. Tentativi come riavviare il dispositivo o cambiare connessione internet difficilmente porteranno a una soluzione. La strategia più sensata è quella di armarsi di pazienza e attendere che sia OpenAI a risolvere il problema alla fonte. Monitorare i canali ufficiali dell'azienda (come la pagina di stato o eventuali comunicazioni su social media) è il modo migliore per rimanere aggiornati.

Nel frattempo, questo potrebbe essere un momento per considerare flussi di lavoro alternativi o semplicemente per dedicarsi ad altre attività, in attesa che uno degli strumenti AI più utilizzati al mondo torni pienamente operativo.