Se siete alla ricerca di un SSD esterno veloce, compatto e resistente, l'offerta attualmente disponibile su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il modello ORICO C10 da 1TB è in vendita a soli 68,59€, con uno sconto del 30% sul prezzo consigliato di 97,99€ grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto. Si tratta di un'opportunità da cogliere al volo per chi ha bisogno di una soluzione affidabile e performante per l'archiviazione dei dati in mobilità.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 30% durante il checkout

ORICO C10 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

ORICO C10 si distingue per le sue dimensioni estremamente compatte e per un design intelligente con fori pendenti, pensato per essere agganciato facilmente a zaini o cinture. Con un peso contenuto, questo SSD portatile può seguirvi ovunque, garantendo al tempo stesso prestazioni elevate grazie alla sua velocità di lettura e scrittura fino a 1050 MB/s. In pratica, sarete in grado di trasferire 1 GB di dati in appena un secondo, una caratteristica che lo rende ideale per professionisti, creatori di contenuti e utenti esigenti.

Dal punto di vista della resistenza, l'unità è realizzata in lega di alluminio, materiale che non solo migliora la dissipazione del calore ma offre anche una protezione eccellente contro polvere e cadute accidentali. Questo significa che i vostri dati saranno sempre al sicuro, anche in ambienti meno favorevoli. Inoltre, la presenza di un cavo USB-C e USB-A 2 in 1 amplia la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi, dai laptop e tablet fino agli smartphone dotati di porta Type-C.

Attualmente, a soli 68,59€ grazie al coupon sconto del 30%, ORICO C10 da 1TB rappresenta una delle scelte più convenienti e versatili sul mercato degli SSD esterni. Una soluzione perfetta per chi desidera velocità, portabilità e sicurezza in un unico dispositivo. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD esterni per ulteriori consigli.

