Se siete alla ricerca di un'unità SSD NVMe ad alte prestazioni per espandere lo storage del vostro PC o della vostra PS5, non lasciatevi sfuggire questa imperdibile offerta disponibile su Amazon. L'SSD Orico O7000 da 2 TB è attualmente proposto al prezzo speciale di 104,39€, grazie a uno sconto dell'11% rispetto al prezzo consigliato di 129,99€ e gli ulteriori coupon attivabili in pagina. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.

NB: ricordatevi di attivare i coupon in pagina per ottenere sconti aggiuntivi durante il checkout

ORICO O7000 2TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Orico O7000 si distingue per la sua interfaccia PCIe Gen4 x4 e per il supporto al protocollo NVMe 2.0, garantendo velocità di trasferimento estremamente elevate. Raggiunge infatti una velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s e una scrittura fino a 6600 MB/s, valori che lo rendono ideale per i carichi di lavoro più esigenti, il gaming ad alte prestazioni e l'elaborazione di contenuti multimediali complessi.

Grazie alla presenza di un dissipatore avanzato con cuscinetto termico, questo SSD mantiene temperature ottimali anche durante sessioni intense, assicurando performance costanti nel tempo. La combinazione di cache SLC intelligente e tecnologia HMB (Host Memory Buffer) consente inoltre di accelerare l'avvio del sistema operativo e il caricamento di giochi e applicazioni, offrendo un'esperienza fluida e reattiva.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la durabilità dell'unità: Orico O7000 vanta un MTBF di oltre 1,5 milioni di ore e una garanzia di 5 anni, elementi che confermano l'affidabilità del prodotto anche per usi professionali continuativi.

Perfettamente compatibile con , desktop e laptop dotati di slot M.2 2280, l'SSD Orico O7000 è la soluzione ideale per chi desidera espandere la memoria del proprio sistema con un prodotto ad alte prestazioni e al contempo conveniente. Approfittate subito di questa promozione su Amazon e potenziate il vostro setup con una delle migliori unità SSD PCIe 4.0 oggi disponibili.

Vedi offerta su Amazon