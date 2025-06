Se siete alla ricerca di un SSD portatile compatto, veloce e ottimizzato per i vostri dispositivi mobile di ultima generazione, c'è una promozione imperdibile su Amazon che merita la vostra attenzione. L'ORICO FlashPod da 1TB è ora disponibile a soli 99,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo più recente di 139,99€. Ma c'è di più: attivando il coupon in pagina, potete ottenere un ulteriore sconto del 10%, portando il prezzo finale a soli 89,99€. Un'opportunità rara per chi lavora con grandi quantità di dati o desidera migliorare le performance del proprio flusso di lavoro creativo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

ORICO FlashPod 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il design diretto del FlashPod lo rende una scelta ideale per gli utenti di iPhone 15 e 16, grazie alla connessione USB-C che elimina la necessità di cavi aggiuntivi. Questo significa meno ingombro, maggiore praticità e tempi di avvio quasi istantanei. Non si tratta solo di comodità: le prestazioni ad altissima velocità fino a 2000 MB/s (tramite interfaccia USB 3.2 Gen2x2) consentono di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi. Anche su dispositivi Apple, la velocità massima supportata di 10 Gbps si traduce in backup rapidi e montaggi video fluidi.

Pensato per creatori di contenuti e professionisti, ORICO FlashPod è compatibile anche con smartphone Android, tablet e computer dotati di porta Type-C, offrendo un'ampia versatilità in un formato tascabile. Con dimensioni di appena 56x35x11 mm e un peso di soli 33 grammi, questo SSD da 1TB è perfetto per chi lavora in mobilità e non vuole rinunciare a spazio di archiviazione e velocità.

Particolarmente interessante è il supporto alla registrazione ProRes 4K a 60 fps, che consente ai videomaker di espandere lo spazio di archiviazione dell'iPhone senza compromessi qualitativi. Una soluzione concreta per evitare blocchi durante le riprese o la perdita di materiale importante.

Con un rapporto qualità-prezzo così vantaggioso, ORICO FlashPod rappresenta una delle migliori scelte nel segmento degli SSD esterni per smartphone e dispositivi Type-C. Non lasciatevi sfuggire l'occasione: questa offerta potrebbe non durare a lungo. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD esterni per ulteriori consigli.

