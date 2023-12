Migliori SSD esterni (dicembre 2023)

1. WD Black P50 Il migliore per console l WD Black P50 Game Drive è un SSD portatile ad alte prestazioni che offre fino a 2,000MB/s di velocità di lettura tramite USB 3.2 Gen 2x2, ideale per gaming su PC, con robustezza e una garanzia di cinque anni. € 405.24 da Amazon

WD Black P50 Game Drive è un SSD portatile dal design unico, che ricorda un contenitore per spedizioni, ma dotato di prestazioni impressionanti. Grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2x2, raggiunge velocità di lettura fino a 2,000MB/s, ideale per integrare lo spazio di archiviazione di un PC da gaming. Viene fornito con cavi USB Type-C e Type-A e ha una garanzia di cinque anni, oltre ad avere una struttura solida e resistente in grado di resistere agli urti. Tuttavia, per sfruttare al massimo le sue prestazioni, sono necessarie le rare porte USB 3.2 Gen 2x2, presenti solo su alcune schede madri di fascia alta. Nonostante ciò, l'unità funziona bene anche con porte più lente, come quelle delle console. Se state cercando un SSD veloce da utilizzare principalmente per il gaming, WD Black P50 potrebbe essere quello che fa per voi!

2. SanDisk Pro-G40 Per i professionisti che lavorano all'esterno Il SanDisk Pro-G40 è un SSD esterno robusto e versatile, perfetto per professionisti in ambienti difficili, offrendo connettività Thunderbolt 3 e USB 3.2 Gen 2 per alte prestazioni, nonché resistenza a cadute, acqua e polvere € 569.87 da Amazon

SanDisk Pro-G40 è l'SSD esterno perfetto per i professionisti che lavorano all'aperto o in condizioni difficili. La sua versatilità è assicurata da una doppia modalità di connettività: Thunderbolt 3, per ottenere velocità fino a 3.000MB/s in lettura e 2.500MB/s in scrittura, e USB 3.2 Gen 2, con velocità fino a 1050 MB/s in lettura e 1000 MB/s in scrittura. La durabilità è una delle principali caratteristiche di questo SSD. Resiste ad acqua e polvere con una certificazione IP68 e ha una protezione da cadute fino a 3 metri, resistendo anche agli schiacciamenti, rendendolo estremamente affidabile per chiunque lavori in condizioni impegnative. Il nucleo di raffreddamento in alluminio dell'SSD esterno SanDisk Pro-G40 assicura che il dispositivo possa mantenere alte prestazioni anche in flussi di lavoro intensi, evitando problemi di surriscaldamento. Per i professionisti che necessitano di un dispositivo di archiviazione esterna potente e resistente, SanDisk Pro-G40 rappresenta una soluzione ideale.

3. Kingston XS2000 Veloce e tascabile L'SSD portatile Kingston XS2000 combina velocità elevata con un design compatto e tascabile, offrendo trasferimenti fino a 2.000 MB/s tramite USB 3.2 Gen 2x2, connettività USB Type-C, resistenza all'acqua e alla polvere secondo lo standard IP55, e protezione aggiuntiva, ideale per creatori di contenuti in movimento. € 143 da Amazon

L'SSD portatile Kingston XS2000 è l'accessorio indispensabile per chi cerca un dispositivo di archiviazione esterna veloce, compatto e tascabile. Questo drive esterno, basato sull'interfaccia USB 3.2 Gen 2x2, offre prestazioni davvero elevate, con velocità di trasferimento dati che possono raggiungere un picco di 2.000 MB/s. L'SSD portatile Kingston XS2000 si collega facilmente con la maggior parte dei dispositivi tramite un connettore USB Type-C, consentendo ai creatori di contenuti di accedere rapidamente ai loro dati su PC o dispositivi mobili, ovunque si trovino. Oltre a vantare performance di tutto rispetto, Kingston XS2000 è progettato per resistere. Grazie alla conformità allo standard IP55, il drive è resistente all'acqua e alla polvere, il che lo rende ideale per scatti fotografici in esterni o avventure in tutto il mondo. Il suo case robusto e la sua gomma protettiva rimovibile aggiungono un ulteriore livello di protezione, mantenendo al sicuro i vostri dati più importanti.

4. WD My Passport Miglior HDD portatile L'HDD portatile WD My Passport offre una soluzione di archiviazione elegante e compatta con fino a 5 TB di spazio, crittografia hardware AES a 256 bit, e protezione tramite password, ideale per conservare e proteggere dati personali in movimento. € 119 da Ebay

L'HDD portatile WD My Passport si presenta come una soluzione di archiviazione affidabile e pratica, ideale per chi desidera portare con sé i propri dati ovunque, senza rinunciare alla sicurezza. Il design elegante e compatto, che si adatta perfettamente al palmo della mano, nasconde uno spazio notevole per conservare, organizzare e condividere una vasta gamma di contenuti, tra cui foto, video, musica e documenti. A garantire la sicurezza dei vostri dati è la crittografia hardware AES a 256 bit, accoppiata alla protezione tramite password. Con il software incluso, sarà possibile attivare la protezione con password e impostare una password personalizzata, in modo da rendere inaccessibili i contenuti dell'unità My Passport a chi non possiede le credenziali. La capacità di storage disponibile arriva fino a 5 TB, offrendo ampio spazio per qualsiasi necessità.

5. LaCie Rugged SSD Pro Miglior SSD Rugged per tutti L'SSD esterno LaCie Rugged SSD Pro è perfetto per chi è sempre in movimento, offrendo robustezza ineguagliabile con protezione IP67 contro cadute, polvere e acqua, e velocità eccezionale fino a 2.800MB/s grazie alla connessione Thunderbolt 3, ideale per professionisti creativi che richiedono un flusso di lavoro rapido ed efficiente. € 329.9 da Amazon

L'SSD esterno LaCie Rugged SSD Pro è il compagno di lavoro ideale per chi è sempre in movimento e necessita di una soluzione di archiviazione rapida e affidabile. Questo SSD si è guadagna to una reputazione eccellente grazie alla sua robustezza ineguagliabile, dimostrandosi il miglior SSD rugged sul mercato. La sua struttura in gomma e alluminio offre una protezione invidiabile contro cadute, polvere e acqua, rendendolo un dispositivo resistente ideale per gli ambienti più ostili, grazie al grado di certificazione IP67. Ma non è solo la robustezza a definire LaCie Rugged SSD Pro, anche la velocità è un suo punto di forza inconfondibile. Con una connessione Thunderbolt 3 (via USB-C), questo SSD assicura trasferimenti di dati fulminei (fino a 2.800MB/s), facilitando operazioni come il montaggio di video ad alta risoluzione o l'accesso a grandi librerie di file in maniera quasi istantanea. La capacità di lavorare direttamente dai file salvati sul SSD senza ritardi è un enorme vantaggio per i professionisti creativi, come videomaker e fotografi, che hanno bisogno di un flusso di lavoro rapido ed efficiente.

6. Samsung T7 Touch Per trasportare dati sensibili Il Samsung T7 Touch è un SSD portatile ad alta velocità (fino a 1.050MB/s) e sottile, con avanzata sicurezza tramite riconoscimento delle impronte digitali e crittografia AES a 256 bit, ideale per il trasporto sicuro di dati sensibili grazie alla sua robusta struttura in metallo e design compatto. € 114.83 da Ebay

L'SSD portatile Samsung T7 Touch è l'opzione perfetta per il trasporto sicuro di dati sensibili. Il dispositivo si distingue per la velocità elevata, pari a un massimo di 1.050MB/s grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2, e per un sofisticato sistema di sicurezza con riconoscimento delle impronte digitali. Quest'ultima funzione, assieme alla crittografia hardware AES a 256 bit, protegge efficacemente i dati conservati, rendendo l'SSD inaccessibile a chi non ha l'autorizzazione necessaria. Il design sottile e leggero del Samsung T7 Touch lo rende facile da trasportare, mentre la robusta struttura in metallo garantisce una resistenza notevole agli urti e alle cadute. Con un peso di soli 58 grammi e uno spessore di 8 mm, questo SSD esterno è ideale per essere portato in giro, adattandosi perfettamente a qualsiasi borsa o zaino.

7. WD My Book Per chi vuole tanto spazio Il Western Digital My Book è un dispositivo di storage esterno versatile con capacità da 3 a 36 TB, ideale per una vasta gamma di utenti, da quelli individuali a professionisti della fotografia e del video, offrendo un'alternativa semplice ed efficiente a soluzioni più complesse come i NAS. € 179.99 da Amazon

Il Western Digital My Book rappresenta una soluzione ottimale per chi desidera un dispositivo di storage esterno capace di soddisfare esigenze di spazio estremamente ampie. Il prodotto si distingue per la sua flessibilità, dato che viene proposto in una varietà di configurazioni che spaziano dai 3 ai 36 TB. Ciò lo rende adatto a un'ampia gamma di utenti: dal singolo individuo che cerca un dispositivo di storage capace di archiviare un vasto numero di file personali, come documenti, foto, musica e video, all'utente professionale o all'entusiasta della fotografia e del video che necessita di un ampio spazio di archiviazione per i suoi progetti di alta risoluzione. Western Digital My Book è un'ottima alternativa per coloro che desiderano disporre di un grande spazio di archiviazione senza dover necessariamente optare per un NAS (Network Attached Storage). Quest'ultimo, sebbene sia una scelta eccellente per le imprese e per gli utenti che necessitano di condividere dati su una rete, può risultare eccessivamente costoso e complesso per chi ha semplicemente bisogno di un dispositivo di archiviazione esterno capace e affidabile.