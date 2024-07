Oura Ring 4 svelato da un leak, ecco com'è

La battaglia per il titolo di miglior smart ring sul mercato sembra pronta ad accendersi: nuove indiscrezioni mostrano infatti le prime immagini di Oura Ring 4. Dopo quasi tre anni dal lancio del modello precedente, nuove certificazioni suggeriscono che la nuova versione potrebbe essere molto più vicina del previsto.

Le presunte immagini del prossimo dispositivo mostrano un anello di taglia 10, caratterizzato dal numero di modello OA11. Il design sembra mantenere la forma piatta del suo predecessore, in contrasto con la struttura concava del nuovo Samsung Galaxy Ring.

Le prime immagini di Oura Ring 4. Credit: Android Authority

La certificazione menziona anche un secondo modello Oura, con numero "OA12". Sebbene non siano specificate le differenze, è possibile che si tratti di due varianti stilistiche, come accaduto con l'Oura Ring 3 disponibile nelle versioni Horizon (liscia) e Heritage (con plateau).

Oura è stato finora il principale produttore di anelli smart, ma l'arrivo del Galaxy Ring potrebbe minacciare la sua posizione.

La grande attesa per il Samsung Galaxy Ring e l'esplosione generale del trend, che vede aggiungersi ai competitor di Oura anche brand come Amazfit, potrebbe aver costretto l'azienda ad anticipare i propri piani. Fino a poco tempo fa non si sentiva il bisogno di un nuovo modello, ma l'aumento di concorrenza potrebbe aver fatto correre ai ripari Oura, anticipando il lancio di Ring 4.

Non si hanno molti dettagli in merito all'anello, ma è probabile che ci saranno alcune novità, come ad esempio il monitoraggio delle apnee notturne, già offerto dal competitor RingConn, e la rimozione dell'abbonamento mensile. Quest'ultimo cambiamento non solo sarebbe accolto con grande gioia dalla community di appassionati e di utenti che già possiedono un anello Oura, ma potrebbe rivelarsi essenziale per combattere ad armi pari con Galaxy Ring, che offrirà gratuitamente tutte le funzioni.

Nonostante la tecnologia di Oura sembri ancora superiore, il Galaxy Ring potrebbe rappresentare una seria minaccia grazie al suo design accattivante e all'ottima vestibilità, due aspetti senza dubbio importanti per avere successo sul mercato.

Il Galaxy Ring sembra aver colpito nel segno proprio su questi fronti, presentando una forma ergonomica e confortevole. La concavità interna potrebbe garantire una migliore aderenza al dito rispetto al design piatto dell'Oura Ring.

Nel frattempo, per rispondere alla concorrenza Oura ha recentemente annunciato Oura Advisor, una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale. Viene descritta come un "coach personale per il benessere", e si distingue per un approccio olistico, focalizzandosi non solo sull'esercizio fisico ma anche sullo stile di vita complessivo dell'utente.

Oura Advisor è attualmente disponibile in fase beta come funzionalità sperimentale nella sezione Labs dell'app. Non si sa quando verrà integrata nell'applicazione principale, di certo la speranza è che non richieda un abbonamento aggiuntivo. Potrebbe anche darsi che Oura decida di rendere disponibili per tutti le proprie funzioni, e mantenere unicamente Advisor dietro abbonamento.

È probabile che l'Oura Ring 4 venga annunciato ufficialmente entro la fine dell'anno. Resta da vedere se le novità introdotte saranno sufficienti a contrastare l'avanzata di Samsung e degli altri brand nel promettente mercato degli anelli smart.