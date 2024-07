Samsung Galaxy Ring è ufficiale ma non lo potete (ancora) avere

Samsung, durante l'evento Unpacked attualmente in corso a Parigi, ha ufficialmente lanciato il suo innovativo Galaxy Ring, un dispositivo indossabile progettato per rivoluzionare il monitoraggio della salute personale.

Con un peso che varia tra i 2,3 e i 3,0 grammi, Galaxy Ring combina tecnologia avanzata e design elegante per offrire un'esperienza di tracciamento del benessere meno invasiva. Galaxy Ring si distingue per il suo design sofisticato e funzionale. La sua superficie concava non solo aggiunge un tocco di stile, ma garantisce una durata nel tempo eccezionale, anche grazie alla finitura in titanio di grado 5. Nonostante non sia impermeabile, il dispositivo vanta una resistenza all'acqua di 10ATM, rendendolo adatto a diverse situazioni quotidiane senza preoccupazioni. Disponibile in tre eleganti varianti di colore – Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold – Galaxy Ring si adatta perfettamente a ogni stile personale. Inoltre, con un kit di misurazione che offre nove diverse taglie, trovare la misura perfetta è semplice e veloce.

Galaxy Ring è progettato per il monitoraggio continuo della salute, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grazie alla tecnologia dei sensori avanzati di Samsung, l'utente può tenere sotto controllo vari parametri vitali in modo discreto e preciso. La batteria di lunga durata consente un utilizzo continuo fino a sette giorni, e la custodia per la ricarica rapida garantisce che il dispositivo sia sempre pronto all'uso.

Il sonno è fondamentale per il benessere generale, e Galaxy Ring offre la migliore analisi del sonno tra i prodotti Samsung. Utilizzando un potente algoritmo di intelligenza artificiale, il dispositivo fornisce una dettagliata analisi dei ritmi del sonno, aiutando l'utente a comprendere meglio le proprie abitudini e a migliorare la qualità del riposo. Tra le funzionalità offerte ci sono il Punteggio sonno, l'analisi del russare, e nuove misurazioni come il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria.

Per le donne, Galaxy Ring offre un monitoraggio avanzato del ciclo mestruale. Grazie al rilevamento notturno della temperatura cutanea, il dispositivo fornisce informazioni precise e utili per gestire meglio il proprio ciclo mestruale.

L'integrazione con Galaxy AI rappresenta uno dei punti di forza del Galaxy Ring. L'assistenza personalizzata 24 ore su 24 si adatta alle esigenze individuali, migliorando nel tempo grazie alla tecnologia avanzata. Tutti i dati raccolti sono integrati in Samsung Health, offrendo una piattaforma unica e coerente senza necessità di abbonamento.

Una delle funzionalità più innovative è il Punteggio Energetico, che valuta le condizioni fisiche e mentali dell'utente attraverso quattro fattori principali: sonno, attività, frequenza cardiaca durante il sonno e variabilità della frequenza cardiaca durante il riposo. Questo punteggio aiuta a comprendere meglio come la salute influisca sulla vita quotidiana, offrendo suggerimenti su dove concentrare gli sforzi per migliorare il benessere generale. I suggerimenti per il benessere, basati su dati completi e interessi individuali, forniscono messaggi personalizzati per migliorare la salute in tutti gli ambiti.

Galaxy Ring supporta anche un monitoraggio dettagliato del benessere cardiaco. La funzione Avviso frequenza cardiaca invia notifiche istantanee in caso di frequenze cardiache anomale, offrendo ulteriori dettagli sulla frequenza cardiaca, compresi i battiti al minuto, l'ora di inizio e la durata. Il dispositivo aiuta a mantenere uno stile di vita attivo con il rilevamento automatico di camminate e corse e promemoria per il fitness quotidiano.

Galaxy Ring offre anche funzionalità utili come il controllo della fotocamera dello smartphone Galaxy e la disattivazione della sveglia tramite un doppio tocco. Inoltre, la funzione Trova il mio anello su Samsung Find aiuta a localizzare il dispositivo in caso di smarrimento.

Specifiche tecniche Samsung Galaxy Ring

Colorazioni Titanium Black, Titanium Silver, Titanium Gold Dimensioni

e Peso 7,0 mm x 2,6 mm 2,3g (Taglia5) ~ 3,0g (Taglia13) Misure 9 (Taglia 5 - 13) Memoria 8MB Batteria Galaxy Ring: 18mAh (taglia 5) - 23,5mAh (taglia 13) Custodia di ricarica: 361mAh Fino a 7 giorni Ricarica in 30 minuti: 40% Sensori Accelerometro PPG Temperatura cutanea Connettività Bluetooth 5.4 LE Durabilità 10 ATM, IP68 / Titanio grado 5 Custodia di ricarica Dimensioni: 48,9 (W) x 48,9 (L) x 24,51(H) Peso: 61,3g Materiali: PC + SUS (cerniera) Batteria: Fornisce una ricarica portatile (361mAh)

Prezzo e disponibilità

Purtroppo, Galaxy Ring non è ancora disponibile ufficialmente in Italia. Samsung non ha escluso un futuro lancio nel nostro Paese, ma al momento non è stata comunicata una data precisa. In Francia, il prezzo di vendita è di 449 euro, e in Italia ci si aspetta un prezzo leggermente superiore a causa di tasse e oneri vari.