PNY RP60, SSD portatile resistente e veloce | Test & Recensione

PNY ha da poco lanciato il nuovo SSD portatile RP60, che debutta sul mercato in due tagli di memoria da 1TB e 2TB. Il mercato degli SSD portatili è già ricco di soluzioni, quindi la domanda sorge spontanea: cosa offre il nuovo PNY RP60 e perché dovremmo preferirlo agli altri modelli disponibili online? Scopriamolo in questa recensione.

Caratteristiche tecniche

Il PNY RP60 ha una classica forma rettangolare ed è molto compatto, con dimensioni pari a 100 x 60,3 mm, per uno spessore di soli 12,4 mm e un peso di 54,8 grammi. Il suo essere molto sottile permette di tenerlo facilmente anche in tasca, o in un piccolo scompartimento dello zaino o della borsa, per averlo sempre con sé.

Il design è molto minimale, con una trama geometrica sul frontale e la scritta PNY al centro. La struttura è abbastanza solida, anche se non manca qualche scricchiolio quando si preme la parte frontale, che flette leggermente.

L’SSD è certificato IP65 ed è anche resistente a cadute fino a 3 metri, quindi adatto anche agli utenti più distratti, a cui potrebbe spesso cadere dalle tasche. L’intera unità è ricoperta da un guscio in gomma non removibile, che serve anche ad ammortizzare gli urti. La sensazione al tatto è piacevole, ma come potete immaginare (e notare dalle foto), è una calamita per la polvere. Se siete maniaci della pulizia mettetevi l’anima in pace, perché è impossibile tenere pulito questo PNY RP60.

Nella parte alta dell’unità è presente un foro triangolare a cui agganciare un laccetto, o un moschettone, mentre sotto troviamo la porta USB-C per connetterlo al PC o allo smartphone. È protetta da una chiusura in gomma che previene l’ingresso di polvere e acqua, essenziale per la certificazione IP65.

L’unità si collega tramite USB-C 3.2 Gen 2x2 da 20Gbps, che permette di raggiungere velocità di 2GB/s in lettura e 1,8GB/s in scrittura. Ovviamente il PC o lo smartphone a cui la collegate deve supportare lo standard, in caso contrario anche le velocità di picco saranno più basse.

In confezione, oltre all’SSD, troviamo un cavo da USB-C a USB-C piatto lungo circa 30cm e una licenza del software Acronis True Image Data Protection. Il PNY RP60 è inoltre coperto da 3 anni di garanzia.

Prestazioni

Ho usato il PNY RP60 come SSD esterno principale per qualche tempo senza mai riscontrare problemi di prestazioni, ma ho voluto svolgere anche alcuni test per avere un’idea più precisa delle prestazioni che offre, numeri alla mano. Per queste prove ho usato un PC con porta USB-C 3.2 Gen 2x2, così da essere certo di poter sfruttare al massimo l’interfaccia dell’SSD.

Come primo test ho usato CrystalDiskMark, il popolare software che testa le performance sequenziali. Qui il PNY RP60 riesce perfino a superare i valori dichiarati, registrando 2115 MB/s in lettura e 1868 MB/s in scrittura.

Il benchmark di Atto mostra le ottime prestazioni dell’SSD, che raggiunge 1,98 GB/s in lettura e 1,73 GB/s in scrittura con un I/O da 64MB; qui sotto vi lascio uno screenshot del benchmark completo.

Infine, ho voluto verificare la velocità di scrittura di file reali usando DiskBench, software che tra le altre cose permette di copiare file e cartelle registrando le prestazioni dell’unità. Per questo test ho usato una cartella da 23GB composta da molti file di diversa tipologia, registrando una velocità di scrittura media di 1032,56 MB/s.

Conclusioni

Il PNY RP60 è un buon SSD esterno, veloce e capace di accompagnarvi anche nelle vostre avventure in viaggio, grazie alla resistenza alle cadute fino a 3 metri e alla certificazione IP65 che lo rende resistente ad acqua e polvere. Queste caratteristiche lo rendono ottimo, ad esempio, per fotografi e videomaker, che hanno bisogno di scaricare velocemente foto e video ovunque si trovino.

Al momento la versione da 1TB ha un prezzo di 137 euro, di poco superiore a quello di alcuni competitor sul mercato come il Samsung T7 Shield, che però è più lento a causa dell’interfaccia da 10Gbps.

In conclusione, se siete professionisti che hanno bisogno di un SSD esterno resistente da portare sempre con sé, o semplici utenti distratti che vogliono un’unità affidabile e capace di resistere alle cadute accidentali, questo PNY RP60 fa al caso vostro.