Non solo velocità: il Samsung SSD portatile che resiste quasi a tutto, in offerta a -39%

Quando si parla di SSD portatili, la velocità è sicuramente uno degli aspetti più ricercati dagli utenti. Tuttavia, il Samsung T7 non si distingue solo per le sue prestazioni velocistiche, ma anche per la sua straordinaria resistenza. Se da un lato l’SSD offre una velocità di trasferimento dati fino a 1.050 MB/s, dall’altro è costruito per sopportare le sollecitazioni quotidiane, come le cadute accidentali. Un vero alleato per chi cerca non solo performance elevate ma anche affidabilità in condizioni difficili.

Samsung T7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung T7 è l'acquisto ideale per coloro che sono sempre in movimento e necessitano di una soluzione di storage affidabile e veloce. Che siate professionisti nel campo della fotografia, del video editing o semplicemente amanti del cinema in cerca di uno spazio sicuro dove archiviare le proprie collezioni digitali, questo SSD esterno portatile da 1 TB offre prestazioni di alto livello. Grazie alla sua interfaccia USB 3.2 Gen 2, che assicura velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, gli utenti possono aspettarsi un trasferimento dei file rapido ed efficiente. Il design compatto e la finitura in grigio titanio lo rendono non solo funzionale ma anche un accessorio elegante per qualsiasi setup tecnologico.

Per coloro che sono particolarmente attenti alla sicurezza dei propri dati, il Samsung T7 offre una soluzione robusta. La sua struttura resistente e la tecnologia all'avanguardia garantiscono che i vostri dati siano protetti, anche nei contesti d'uso più impegnativi. Questo modello è quindi consigliato anche a chi lavora frequentemente all'aperto o si trova a dover trasportare dati sensibili tra un ufficio e l'altro.

Inoltre, considerando l'attuale offerta che posiziona questo SSD esterno a un prezzo competitivo sul mercato, rappresenta un investimento eccellente per chi cerca un mix perfetto di affidabilità, prestazioni e design sul fronte della sicurezza dati. Infine, la connettività di tipo-C garantisce un'alta compatibilità con i dispositivi più recenti.

Vedi offerta su Amazon