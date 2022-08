La crisi delle GPU sembra ormai essere un lontano ricordo: nelle ultime settimane i prezzi sono via via calati sempre di più, arrivando a scendere anche sotto l’MSRP fissato da Nvidia e AMD. L’ultima analisi di 3DCenter, che prende in esame il prezzo più basso tra i maggiori rivenditori tedeschi e lo rapporta con il prezzo di listino in dollari, mostra un prezzo medio per le schede principali inferiore a quello di riferimento. Con “schede principali” si intendono RTX 3060 Ti, 3070 e 3080 10GB, nonché RX 6800 e 6800 XT.

Osservando poi il grafico dei singoli brand, vediamo che la situazione migliora ancora: sia le Radeon RX 6000 che le Nvidia GeForce RTX 3000 costano meno dell’MSRP, con le prime che costano addirittura l’84% del prezzo di riferimento, mentre le GPU del Team Green toccano l’87%. È indubbio che i continui cali, naturali dato il ritorno della disponibilità dei prodotti in buone quantità e l’avvicinarsi del lancio della nuova generazione di schede video da parte di entrambi i brand, spingeranno i videogiocatori che vogliono una nuova GPU, ma non smaniano per avere l’ultimo modello, a fare acquisti.

Un ruolo importante lo gioca indubbiamente anche il pesante calo delle criptovalute, che ha fatto desistere molti dall’acquistare molte schede video per buttarsi in questo mercato, così come il merge di Ethereum, più volte annunciato e poi rinviato ma che, finalmente, dovrebbe avvenire tra poco e mettere fine al mining della valuta tramite GPU.

Il calo di prezzo maggiore lo ha avuto la RTX 3090 Ti, che pur rimanendo estremamente costosa, ha fatto registrare un calo del 41%. Al contrario, le soluzioni di fascia media come RTX 3060, RTX 3060 Ti e RTX 3070 costano leggermente di più rispetto al prezzo consigliato da Nvidia, ma la differenza rimane molto contenuta. Per quanto riguarda invece le Radeon, vediamo che praticamente tutte le RX 6000 hanno un prezzo inferiore al listino, fatta eccezione per l’entry level RX 6400, disponibile a pochi euro in più.

Sembra insomma che il mercato sia tornato a sorridere a giocatori e appassionati, che però potrebbero decidere di aspettare la prossima generazione di GPU per cambiare la propria, sperando magari in ulteriori cali importanti sulla generazione attuale per portarsi a casa un vero affare. In ogni caso, non dovrebbe esserci da aspettare molto: sia le RTX 4000 che le Radeon RX 7000 verranno presentate nelle prossime settimane e, salvo imprevisti, debutteranno entro la fine dell’anno.