Quest Mini PC con Ryzen 7 260 è una bomba: può alimentare quattro monitor 8K

Se avete bisogno di una potenza di elaborazione massima per lavorare sul machine learning o su qualsiasi lavoro creativo, non c'è bisogno di cercare oltre l'AI X1 di Minisforum. Questo mini PC presenta una serie di caratteristiche tecniche impressionanti, tra cui la capacità di supportare fino a quattro monitor 8K simultaneamente, offrendo una qualità di visualizzazione senza precedenti per i professionisti del design e della creazione di contenuti.

Non fatevi ingannare dalle sue dimensioni compatte. Alimentato da un processore AMD Ryzen 7 260 con 8 core e 16 thread, che può raggiungere velocità di clock di 5.1GHz, l'AI X1 è una vera forza in miniatura. Il tutto è ulteriormente supportato da una GPU Radeon 780M, che funziona a 270MHz, garantendo prestazioni elevate sia per il gioco che per le attività di lavoro creative. Inoltre, l'AI X1 vanta una capacità di elaborazione AI di picco di 38 TOPS, che rappresenta un'ottima opzione per i lavori legati all'intelligenza artificiale.

Dotato di supporto per fino a 96GB di RAM DDR5 a 560MHz, l'AI X1 può gestire facilmente multitasking intensivi. Le sue opzioni di storage includono due slot M.2 NVMe SSD, permettendo una capacità totale di fino a 16TB.

Con due porte USB 3.2 Gen2 di tipo A, una porta USB 2. di tipo A e una porta OCuLink, il mini PC può collegarsi a una vasta gamma di periferiche. Inoltre, presenta due porte Ethernet RJ45 da 2.5G con aggregazione di collegamenti che offrono velocità fino a 10 Gbps, oltre a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 per una connettività wireless veloce e affidabile.

Nonostante le sue potenti caratteristiche, l'AI X1 ha un peso di soli 0.6kg e misura 128×126×52mm, il che lo rende estremamente portatile. Il PC incorpora anche un avanzato sistema di raffreddamento con materiali a cambio di fase, un grande ventilatore e tubi di rame per la dissipazione del calore, mantenendo le prestazioni ottimali durante i carichi di lavoro più intensi.

Attualmente, l'AI X1 è disponibile nel sito ufficiale di Minisforum a 509€, con la spedizione prevista dalla Cina a partire da metà aprile.