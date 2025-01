Questa stampante 3D è unica nel suo genere, ma costa oltre 2000 euro

La Vertigo Mk1 di Automated Layers è una stampante 3D che potrebbe entrare presto nel cuore degli appassionati. Ha appena superato il proprio obiettivo su Kickstarter e integra funzioni innovative come l'auto-espulsione dei pezzi stampanti e la pulizia automatica del piatto, che le permettono di fatto di produrre parti in sequenza senza bisogno di intervento umano.

In un test eseguito dai produttori, la stampante ha funzionato ininterrottamente per 200 ore, consumando 5KG di filamento. Il software è Klipper e non mancano ovviamente funzionalità come il livellamento automatico del piatto e il riscaldamento rapido dello stesso, che può raggiungere i 100°C in meno di 2 minuti. La stampante è chiusa e riesce a mantenere circa 50°C nella camera di stampa, temperatura ideale per usare filamenti come ABS e ASA.

La Vertigo Mk1 è tanto interessante quanto costosa: su Kickstarter, il kit hardware costa 2250 dollari, e richiede che stampiate voi dei pezzi. La versione pronta per l'assemblaggio costa 2625 dollari, mentre la variante già montata e configurata costa la bellezza di 5000 dollari.

Inutile dire che il prezzo è elevatissimo rispetto a quello di altre stampanti 3D dalle dimensioni simili, ma la Vertigo Mk1 non è rivolta a semplici appassionati, quanto a un pubblico più professionale, che ha bisogno di produrre molto e automatizzare i processi di stampa 3D.

Difficile dire se sarà un successo, visto che non mancano le criticità: ad esempio, la stampante potrebbe avere difficoltà nel gestire oggetti alti, che potrebbero sbattere contro la struttura quanto vengono espulsi; inoltre, il sistema di espulsione automatica potrebbe rovinare le stampe più fragili, rendendo necessari alcuni accorgimenti in più.

Le consegne della Vertigo MK1 sono previste per maggio 2025, ma non sono garantite; trattandosi di un progetto Kickstarter, vale la pena ricordare che non è esente da rischi, quindi se volete finanziarlo, fatelo a vostro rischio e pericolo.