Radeon RX 5600 in due versioni? Quali saranno le specifiche?

Dopo le prime indiscrezioni dei giorni scorsi, l’arrivo di una serie di schede video Radeon RX 5600 nella prima parte del prossimo anno sembra farsi più probabile.

Nei giorni scorsi sono apparsi nel database della Commissione economica eurasiatica (CEE) i nomi di nuove schede di Asus e ASRock, tra cui fanno capolino una RX 5500 “non XT”, una RX 5600 e una RX 5600 XT.

Tra l’altro i nomi fanno pensare che le due RX 5600 saranno disponibili con 6 e 8 GB di memoria GDDR6, sebbene non si possa escludere che il quantitativo di 8 GB indicato da Asus sia un errore, in quanto Videocardz conferma che Gigabyte sta lavorando su modelli con 6 GB di memoria.

Stando a quanto visto con la nuova Radeon RX 5500 XT, probabilmente le due Radeon RX 5600 andranno a competere con le schede Nvidia GeForce GTX 1660 SUPER e GTX 1660 Ti.

Per quanto concerne le altre specifiche, le soluzioni RX 5600 potrebbero essere basate su una versione castrata di Navi 10 o una GPU inedita. Si ipotizzano 2048 / 1792 stream processor attivi, accompagnati da un bus a 192 bit e appunto 6 GB di memoria impostati a 12 Gbps. Trattasi però di mere speculazioni, al momento non ci sono conferme, indizi concreti né date di uscita per le presunte nuove proposte AMD.