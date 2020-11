Raspberry Pi 400 con tastiera meccanica? Ecco come fare.

Come probabilmente già saprete, recentemente Raspberry Foundation ha lanciato Raspberry Pi 400, una variante del Raspberry Pi 4 da 4GB all’interno di una tastiera. Raspberry Pi 400 viene venduto al dettaglio come una singola unità al prezzo di 70$ o come kit completo a 100$ con mouse, alimentatore, cavi, scheda micro SD e una copia della Guida per principianti.

A quanto pare, i modder si sono subito messi all’opera per aggiungere ulteriori feature al dispositivo. È questo il caso di Spencer, il quale ha avuto l’idea di modificare una tastiera per PC per usare il Raspberry Pi 400 con tasti meccanici. Questa è la prima edizione del progetto, ma sono già previsti piani per futuri aggiornamenti stampabili in 3D.

Per questa mod, il Raspberry Pi 400 è stato posizionato all’interno di una tastiera Anne Pro 2, dove è presente abbastanza spazio per il PCB e la batteria. Anne Pro 2 utilizza la connessione Bluetooth per connettersi al Raspberry Pi ed offre una porta USB-C accessibile sul retro in modo da continuare a funzionare come una normale tastiera.

Ovviamente, nella parte posteriore ritroviamo anche tutte le varie porte presenti sul dispositivo originale, quali l’header a 40 pin per il GPIO, uno slot per schede microSD, due uscite video micro HDMI capaci di trasportare segnali sino a risoluzione 4K, due porte USB 3.0, una singola USB 2.0 e, infine, un connettore Gigabit Ethernet.

Spencer prevede anche di realizzare una cover per la tastiera con uno schermo integrato in modo che il risultato finale sia più simile ad un all-in-one. Nella pagina del progetto, l’uomo ha menzionato il fatto che condividerà i futuri file STL in modo che tutti possano realizzarlo da soli a casa propria.