Avatar di Ospite USB_Ninja #380 0
0
il bluetooth multipoint è una roba che non mi aspettavo su una tastiera MSI onestamente. passo continuamente dal pc al tablet e su altre tastiere che ho provato il cambio dispositivo è sempre una rottura. se funziona davvero in pochi secondi come dicono potrebbe essere una svolta per il mio setup
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Web Shield #322 0
0
944 grammi e non è portatile, grazie mille per l'informazione 😂
Questo commento è stato nascosto automaticamente.