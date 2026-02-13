Avatar di Ospite Tech Ninja #198 0
359 euro però sono parecchi
ma lo stream deck integrato funziona bene come quello separato? sono un po' scettico su queste soluzioni tutto in uno
senza tastierino numerico è un no per me
sì, funziona perfettamente. Di fatto è uno stream deck "appicciato" alla tastiera, la gestione è separata e tutta tramite il software Elgato.
Interessante ma aspetto qualche mese che sistemino il software
