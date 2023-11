Recensione Apple MacBook Pro 14 pollici (M3, 2023)

Il nuovo MacBook Pro 14 pollici M3 cerca di essere un trait d’union tra il Macbok Air (da €1.229, con chip M1) e i MacBook Pro più potenti. Con un prezzo di circa 2.000 euro riesce effettivamente a posizionarsi in uno “spazio libero” del catalogo Apple, ma ha senso prendere proprio questo modello?

MacBook Pro 14 M3 (2023), recensione

Il chip M3 offre una potenza notevole, con prestazioni più veloci del 60% rispetto al MacBook Pro M1 e un notevole incremento della potenza grafica. Grazie all'accelerazione hardware del mesh shading e del ray tracing, è possibile giocare con questo portatile con una grafica da console - ma i limiti non mancano, è bene ricordarlo.

Perché scegliere questo portatile Apple rispetto al MacBook Air da 13 o 15 pollici? Oltre al chip M3 più veloce, avrete un display mini-LED da 120 Hz più vivido, un maggior numero di porte (come l'HDMI e lo slot per schede SD) e una durata della batteria ancora più lunga, secondo i nostri test.

Il MacBook Pro ancora più veloce con M3 Pro/M3 Max (a partire da €2.599) è ancora la scelta per i professionisti creativi più esigenti, ma il MacBook Pro M3 resta la scelta giusta per moltissimi professionisti - perché non tutti hanno bisogno della potenza extra. La batteria dura tantissimo, il che è sempre una grande notizia quando si lavora in mobilità, ma purtroppo non potrete averlo nella colorazione nera - Apple l’ha riservata alla versione più costosa purtroppo.

Ecco una tabella con le caratteristiche tecniche del MacBook Pro M3:

Caratteristiche Specifiche Prezzo A partire da €2.049 Chip M3 (CPU a 8 core, GPU a 10 core) Memoria 8GB / 16GB Storage 512GB / 1TB Display 14,2 pollici Liquid Retina XDR (120Hz, 3024 x 1964) Webcam 1080p Porte 2 Thunderbolt/USB 4, cuffie da 3 mm, HDMI, SDXC Senza fili Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Colori Argento, Grigio Siderale Dimensioni 31,27 x 22,12 x 1,55 centimetri. Peso 1,5 Kg

Il modello base da 2.049 euro vi farà avere CPU 8‑core, GPU 10‑core, 8GB di memoria unificata, SSD da 512GB, due porte Thunderbolt / USB 4, una HDMI, slot SDXC card, jack cuffie. Aumentando il prezzo potrete avere più memoria di archiviazione, più RAM e un processore più potente.

Potete spendere €460 per avere 24GB di RAM, o aggiungere €230 per passare all’unità SSD da 1 terabyte. Come in passato, anche nel 2023 Apple propone prezzi molto alti per le opzioni aggiuntive.

Design e porte

La cattiva notizia è che il MacBook Pro M3 non è disponibile nel nuovo colore Nero Siderale, opzione riservata ai modelli più costosi con M3 Pro/M3 Max. Si può scegliere tra Grigio Siderale e Argento.

Il design unibody in alluminio è ancora molto solido e il peso è molto contenuto (1,54 Kg). Apprezzabile anche il coperchio che si apre facilmente con un dito, e la silenziosità del sistema. La tacca nella parte superiore del display rimane un po' un pugno nell'occhio, ma in genere non è d'intralcio.

Il lato sinistro del MacBook Pro M3 ospita la porta di ricarica MagSafe, oltre a due porte Thunderbolt / USB 4 e un jack per cuffie da 3,5 mm. Sulla destra del sistema si trovano la porta HDMI e lo slot per schede SD.

Si noti che qui si ha una porta Thunderbolt in meno rispetto al più costoso MacBook Pro M3 Pro, e si è limitati a un solo display esterno in termini di uscita rispetto ai due dell'M3 Pro. Vale la pena di tenerlo presente prima dell'acquisto.

Display

Il display mini-LED Liquid Retina XDR da 14 pollici del MacBook Pro M3 è ancora uno dei migliori che si possano trovare su qualsiasi portatile, anche se non è valido quanto un pannello OLED (come quello montato su alcuni Asus ad esempio). Inoltre, Apple ha aumentato la luminosità dell'ultimo modello quando si visualizzano contenuti SDR (standard dynamic range).

La differenza si nota mettendo fianco a fianco il MacBook Pro M3 e il MacBook Pro M2 Pro da 14 pollici. Guardando il trailer di The Marvels, saltano all’occhio colori più brillanti e contrasti più accesi.

Ecco la tabella con i risultati del test del display del MacBook Pro M3 e altri dispositivi:

Luminosità (nits) Riproduzione del colore (DCI-P3) Precisione (Delta-E) MacBook Pro M3 555,8 / 1.551 (HDR) 81,1% 0,11 MacBook Pro M2 449,6 / 1.491 83,5% 0,19 Dell XPS 15 OLED 371,2 137,9% 0,24 Surface Laptop Studio 2 495 / 648 (HDR) 72,1 0,21 Asus Zenbook 14X OLED 360 77,5 0,23

Questa tabella riporta i risultati del test del display per diversi dispositivi, tra cui il MacBook Pro M3, evidenziando la luminosità, la riproduzione del colore (DCI-P3) e la precisione (Delta-E) di ciascun dispositivo.

Abbiamo misurato una luminosità media di 555,8 nits per lo schermo del MacBook Pro M3, rispetto ai 449,6 del MacBook Pro M2 Pro. Il Dell XPS 15 OLED e il Surface Laptop Studio 2 sono rimasti indietro, così come lo Zenbook 14X OLED. Per i pannelli OLED è relativamente normale avere una luminosità massima più bassa, e infatti spesso risultano meno leggibili all’esterno o in condizioni di luce difficili.

Durante la visualizzazione di contenuti HDR, il MacBook Pro M3 ha raggiunto una luminosità di 1.551 nits, rispetto ai 648 nits del Surface Laptop Studio 2. Tuttavia, dobbiamo ancora testare il Dell e l'Asus per confrontare le prestazioni HDR.

Anche la resa cromatica del MacBook Pro M3 è impressionante. Ci si immerge completamente guardando il trailer di Echo su Disney Plus, con il sangue rosso scuro che cola dalle mani tremanti di Kingpin in contrasto con il suo vestito bianco. Abbiamo misurato una copertura del colore DCI-P3 dell'81,1%, migliore di quella del Surface e dell'Asus, ma inferiore a quella dell'OLED Dell XPS 15.

I creativi apprezzeranno il fatto che il display del MacBook Pro M3 offre i colori più accurati della sua categoria. Nel test Delta-E, dove 0 è perfetto, il nuovo MacBook Pro ha ottenuto un punteggio di 0,11, battendo tutti i suoi concorrenti.

Il sistema audio a sei altoparlanti del MacBook Pro 14 pollici è ancora fantastico. Questo è uno dei pochi portatili che potreste usare anche per ascoltare un po’ di musica ogni tanto o per guardare un film con un audio accettabile; il che è tutto dire, perché la maggior parte dei laptop hanno un sistema audio adatto - al massimo - per le videochiamate.

Prestazioni

Il chip M3 del MacBook Pro è il primo a 3 nanometri della linea Mac, e contiene più transistor e una GPU di nuova generazione. Questo portatile non ha mai vacillato durante il carico di lavoro quotidiano, che comprende decine di schede Chrome aperte contemporaneamente in diverse finestre, Slack in esecuzione e veloci modifiche fotografiche in Pixelmator Pro.

Su Geekbench, che misura le prestazioni complessive, il MacBook Pro M3 ha ottenuto un punteggio di 3.138 su single core e 12.018 su multi-core, circa il 20% in più rispetto al MacBook Pro M2 da 13 pollici. Il punteggio single-core dell'M3 è anche più veloce del 27% rispetto al MacBook Pro con M1 Pro, ma il punteggio multi-core è leggermente inferiore.

Ecco la tabella con i dati relativi al Geekbench, alla transcodifica video con Handbrake e a Photoshop per i vari modelli di MacBook:

Modello Geekbench (singolo / multi-core) Transcodifica video (Handbrake) Photoshop MacBook Pro M3 (14 pollici) 3.138 / 12.018 5:37 1.051 / 4:13 MacBook Pro M2 (13 pollici) 2.587 / 9.630 6:51 872 / 4:54 MacBook Pro M1 Pro (14 pollici) 2.388 / 12.344 4:51 806 / 4:54 MacBook Air 15 2.613 / 9.993 7:46 868 / 5:04 MacBook Pro M2 Pro 2.686 / 14.738 4:06 951 / 4:38

Questa tabella riassume le prestazioni di questi modelli di MacBook nei test di Geekbench, transcodifica video con Handbrake e Photoshop.

E l'editing video? Nel nostro test Handbrake, utilizzato per transcodificare un video 4K da 6,5 GB a 1080p, il MacBook Pro M3 ha terminato il test in 5 minuti e 37 secondi. Si tratta di oltre un minuto in più rispetto al precedente MacBook Pro M2 e di oltre 2 minuti in più rispetto al MacBook Air 15, ma il MacBook Pro M1 Pro è stato più veloce.

Abbiamo anche eseguito il test PugetBench PhotoShop, che assegna un punteggio in base all'efficacia con cui il portatile utilizza gli script per applicare una serie di filtri e altre regolazioni a una serie di fotografie ad alta risoluzione. Il MacBook Pro M3 ha ottenuto il punteggio più alto di tutti i MacBook che abbiamo testato, compreso il MacBook Pro M2, e ha richiesto il minor tempo.

Ecco la tabella con i dati relativi al Geekbench (singolo / multi-core) e alla transcodifica video (Handbrake) per diversi dispositivi:

Dispositivo Geekbench (singolo / multi-core) Transcodifica video (Handbrake) MacBook Pro M3 (14 pollici) 3.138 / 12.018 5:37 Dell XPS 15 (OLED) 2.462 / 12.478 5:01 Samsung Galaxy Book 3 Ultra 2.270 / 12.405 5:26 Microsoft Surface Laptop Studio 2 2.577 / 12.793 5:11

Questa tabella riassume i punteggi di Geekbench e i tempi di transcodifica video (Handbrake) per i dispositivi elencati.

Il MacBook Pro M3 batte la concorrenza Windows su Geekbench single-core, ma rimane un po' indietro rispetto a questi sistemi nel test multi-core. Inoltre, il tempo di editing video è un po' più lento rispetto a questi portatili. Vale la pena considerare però che i portatili Windows presi in considerazione costano di più rispetto al MacBook Pro che abbiamo testato.

Dispositivo Velocità SSD (lettura / scrittura) (MBps) MacBook Pro M3 (14 pollici) 2.769 / 2.904 MacBook Pro M2 (13 pollici) 2.794 / 2.953 Microsoft Surface Laptop Studio 2 3.760 / 4.620 Microsoft Surface Laptop Studio 2 3.145 / 2.793

Questa tabella riassume le velocità di lettura e scrittura dell'SSD per i dispositivi elencati.

Non aspettatevi le prestazioni SSD più veloci da questo portatile Apple. Nel test Blackmagic Disk Speed, l'unità da 1 TB del MacBook Pro M3 ha fatto registrare una velocità di lettura di 2.769 MBps e 2.904 Mbps in scrittura. Si tratta di una velocità pari a quella del MacBook Pro 13 pollici M2, ma inferiore a quella del Surface Laptop Studio 2. Il modello Air da 15 pollici ha una velocità di lettura pari a quella del MacBook Pro 13 pollici. L'Air da 15 pollici ha una velocità di lettura superiore ma una velocità di scrittura inferiore.

Grafica e giochi

Il MacBook Pro M3 è dotato di una nuova GPU a 10 core con la tecnologia Dynamic Caching che ottimizza dinamicamente la memoria on-chip. Il tutto abbinato a mesh shading e ray-tracing accelerati via hardware per una migliore elaborazione della geometria ed effetti di illuminazione più realistici.

Ho avuto modo di giocare a Lies of P sul MacBook Pro M3 e lo strumento integrato di Apple mi ha segnalato una fluidità di 60 fotogrammi al secondo in modalità prestazioni elevate a 1920 x 1200 pixel. Quando ho aumentato le impostazioni grafiche a molto alto, era ancora a 45 fps.

Abbiamo anche effettuato un benchmark con Shadow of the Tomb Raider e il MacBook Pro M3 ha raggiunto 33 fps a 1920 x 1200. Il Dell XPS 15 OLED con GPU RTX 4070 ha raggiunto i prevedibili 67 fps e il Galaxy Book 3 Ultra (RTX 4050) ha raggiunto i 54 fps.

Su 3DMark, che misura le prestazioni grafiche complessive, il MacBook Pro M3 ha ottenuto un punteggio di 7.810 nel test Extreme con 46,8 fps. Il MacBook Pro da 13 pollici con chip M2 ha ottenuto 6.819 e 40,83 fps. Si tratta di un incremento del 13%.

Nel complesso, la grafica del MacBook Pro M3 è impressionante, ma se volete più potenza dovrete scegliere il MacBook Pro M3 con GPU a 14 core.

Durata della batteria

La tabella qui sotto è più che esplicativa e mette in chiaro come l’hardware Apple vanti un’efficienza superiore rispetto ai concorrenti.

Ecco la tabella con i dati relativi alla durata della batteria (ore:minuti) per diversi dispositivi:

Dispositivo Ore:minuti MacBook Pro M3 (14 pollici) 17:25 MacBook Pro M2 (13 pollici) 18:20 MacBook Pro M2 Pro (14 pollici) 14:23 MacBook Pro M1 Pro (14 pollici) 14:08 MacBook Air 15 pollici 14:48 Dell XPS 15 OLED 8:58 Microsoft Surface Laptop Studio 2 9:31 Samsung Galaxy Book 3 Ultra 8:48 (120Hz) / 10:01 (60Hz)

Questa tabella riassume la durata della batteria per i dispositivi elencati.

Nel test della batteria, che prevedono la navigazione sul web con una luminosità dello schermo di 150 nits, il MacBook Pro M3 è durato ben 17 ore e 25 minuti. Si tratta di oltre 3 ore in più rispetto al MacBook Pro M2 Pro e di oltre 2 ore in più rispetto al MacBook Air da 15 pollici. Il MacBook Pro M2 da 13 pollici, più piccolo, ha resistito ancora più a lungo: 18:20.

Il Dell XPS 15 OLED, il Surface Laptop Studio 2 e il Galaxy Book 3 Ultra non hanno superato le 10 ore. Il MacBook Pro era in modalità ProMotion (120Hz).

Anche durante l’uso reale il MacBook Pro M3 è durato diverse ore durante le normali attività lavorative, con un calo dell’autonomia più evidente solo quando abbiamo giocato. In effetti, sono bastate meno di due ore con Hitman per scendere al 20%.

Tastiera, touchpad e webcam

La tastiera del MacBook Pro 14 pollici offre una corsa ampia e ha permesso di digitare in modo rapido e preciso. (Immagine: Future)

Tastiera e touchpad sono quasi perfetti. La tastiera ha una corsa profonda e una risposta precisa, con la comodità di un tasti di accensione che integra il sensore per impronte digitali. Non sarebbe male se anche i MacBook avessero il riconoscimento facciale, ma anche per quest’anno Apple ha deciso di non inserirlo.

Il TrackPad è molto ampio e facile da usare, il che rende semplice l'esecuzione di gesti multi-touch. E la navigazione del cursore è precisa come sempre.

La videocamera FaceTime a 1080p del MacBook Pro è buona, aiutata dal processore d'immagine (ISP) e dal Neural Engine nel chip M3 per una migliore qualità video. La messa a fuoco non è perfetta ma per essere la webcam di un portatile siamo a livelli molto alti.

MacBook Pro M3 vs MacBook Pro M3 Pro

Non abbiamo ancora testato il MacBook Pro con chip M3 Pro, ma è possibile aspettarsi maggiori prestazioni dalla CPU a 11 core e dalla GPU a 14 core, oltre che dai 18 GB di memoria unificata standard. Il MacBook Pro M3 ha una CPU a 8 core, una GPU a 10 core e appena 8 GB di memoria. Gli editor video e i codificatori apprezzeranno particolarmente la potenza extra.

Il MacBook Pro M3 Pro beneficia anche di 3 porte Thunderbolt contro le 2 del MacBook Pro M3 e della possibilità di supportare due monitor esterni. Il MacBook Pro M3 supporta un solo monitor alla volta. Tenete presente che il MacBook Pro M3 Pro parte da 1.999 dollari, ovvero 400 dollari in più rispetto a questo portatile.

MacBook Pro M3 vs MacBook Air M2

Se state cercando di decidere tra il MacBook Pro M3 (da 2.049 euro) e il MacBook Air M2 da 13 (da €1.349) o il MacBook Air M2 da 15 pollici (da €1.649), noterete sicuramente una maggiore potenza e soprattutto migliori prestazioni grafiche. Ma cosa succederà quando gli Air riceveranno il chip M3?

Il MacBook Pro M3 sarà comunque la scelta migliore per quanto riguarda la velocità, perché il suo design termico consente di ottenere migliori prestazioni a lungo termine. In parole povere: ha la ventola e questo gli permette di fare lavori pesanti più a lungo. Il MacBook Air in cambio è sempre perfettamente silenzioso.

Inoltre, il MacBook Pro M3 offre un display mini-LED più luminoso e colorato, oltre a una porta HDMI e a uno slot per schede SD, su cui alcuni professionisti contano. Ma gli Air rimangono i computer portatili migliori per l'uso quotidiano e la scelta più conveniente.

MacBook Pro M3, verdetto

Il MacBook Pro M3 da 14 pollici è un ottimo sostituto del MacBook Pro da 13 pollici. Certo, costa di più rispetto al modello precedente, ma porta anche tanti miglioramenti. Questo portatile ha un display più grande e più colorato, una webcam più nitida, più porte e un notevole incremento delle prestazioni. Anche l'autonomia della batteria di 17 ore è davvero sorprendente.

Dovreste acquistarlo se avete un MacBook Pro M1 Pro? Probabilmente no, a meno che non abbiate quel bisogno incontrollato di possedere l’ultima novità.

Ma se avete un Mac Intel più vecchio o avete bisogno di qualcosa di più potente del MacBook Air, vale la pena prendere questo.

La seccatura peggiore è che scegliendo questa variante - la meno costosa - si rinuncia a una porta rispetto al modello M3 Pro. E si può usare un solo schermo esterno, il che non è una cosa tanto “da pro” a ben guardare.

Il MacBook Pro M3 non è il portatile più sottile della sua categoria, ma offre prestazioni e resistenza notevoli, oltre a un display straordinario, una tastiera comoda e un audio eccellente. È il MacBook più completo per il prezzo che offre.