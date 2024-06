Recensione Jabra Evolve2 50, le migliori cuffie cablate da lavoro

Le Jabra Evolve2 50 sono le migliori cuffie da lavoro con cavo attualmente disponibili sul mercato. Ma non sono solo un dispositivo professionale per videochiamate, disponibile con certificazione per Microsoft Teams o Google Meet e Zoom. Sono anche cuffie versatili e comode per godersi film, videogiochi, podcast e ogni tipo di contenuto multimediale con una qualità sorprendente.

Configurazione e come sono fatte

La configurazione è super facile: le colleghi e sono subito attive e funzionanti sia con Mac che con Windows e Linux, ma anche con i principali smartphone e tablet sia con USB-C che via Bluetooth. Jabra fornisce anche software di gestione e configurazione sia per computer che per dispositivi mobili che serve per le impostazioni e per il fondamentale aggiornamento del firmware.

Il comfort è il principale vantaggio delle Jabra Evolve2 50. L'archetto imbottito e i padiglioni soffici e leggeri e ruotabili assicurano una vestibilità comoda anche per sessioni di lavoro prolungate. Le cuffie sono inoltre incredibilmente leggere e poco ingombranti. Durante le mie giornate di lavoro, nonostante una temperatura ambientale ormai attorno ai 26 gradi, mi sono spesso dimenticato di averle indosso.

La tecnologia di cancellazione attiva del rumore promossa nella descrizione del prodotto è di qualità più che sufficiente ma non aspettatevi miracoli. In ogni caso, ho avuto modo di testare il buon isolamento acustico delle Evolve2 50 in occasione dei lavori di ristrutturazione del mio vicino di casa e ne ho apprezzato l’efficacia.

Il microfono integrato è anch’esso di buona qualità e dotato di tecnologia di cancellazione del rumore. Si attiva in modo intuitivo, abbassandolo e ovviamente, si disattiva riportandolo in posizione “chiusa”. Un LED molto evidente avvisa chi ti sta attorno che sei in chiamata, come se fosse una modalità “non disturbare”.

Jabra promuove il fatto che si possa mutare con facilità il microfono sollevando il braccetto e riportandolo in posizione originale. A me sembra un po’ macchinosa come scelta, avrei preferito poter usare con facilità uno dei numerosi bottoni a bordo delle cuffie per potermi mutare in modo rapido ed efficace e anche discreto, senza dover agire sul computer. Invece trovo comodo e intuitivo lo stesso movimento di apertura e chiusura del braccetto per rispondere alle chiamate e per chiuderle.

La mia esperienza d'uso

Ho testato la qualità del microfono durante decine di ore di video chiamate e i miei interlocutori ne hanno apprezzato la qualità soprattutto quando mi collegavo da ambienti rumorosi con tante persone che parlavano e facevano rumore attorno a me. La cancellazione del rumore ambientale sviluppata da Jabra è arrivata veramente ad alti livelli. Quando invece faccio video chiamate dal mio ufficio, ho trovato maggiore versatilità e qualità usando l’eccellente microfono integrato del mio Macbook Pro.

In ogni caso, la combinazione tra leggerezza, ottima “vestibilità”, buon microfono e cancellazione del rumore vi aiuteranno ad aumentare la concentrazione e la produttività. Questo sarà vero specialmente in ambienti di lavoro affollati, come uffici open space oppure bar, lobby di albero e altri locali pubblici.

Attenzione però, le Jabra Evolve2 50 non sono solo un noioso prodotto professionale dedicate solo al lavoro!

Queste cuffie offrono un'ottima qualità del suono, con altoparlanti da 28 mm che garantiscono un audio nitido e ricco, sia per l'ascolto di musica che per la visione dei film o altri contenuti multimediali. Le cuffie offrono un audio potente, bilanciato e immersivo anche grazie al buon isolamento acustico. La resa è più che buona anche con i videogiochi e se l’audio non vi soddisfa, c’è un equalizzatore software per ottimizzarlo.

La doppia connettività è un ulteriore vantaggio che non mi aspettavo. Pensavo che offrire il collegamento Bluetooth su delle cuffie cablate fosse superfluo e invece è un piccolo plus per chi come me passa il giorno tra video chiamate al computer e comunicazioni vocali su smartphone. Certo a volte ho rischiato di distruggere Jabra e laptop alzandomi mentre parlavo al telefono, dimenticandomi di stare usando delle cuffie cablate; ma basta porci un po’ d’attenzione!

Da maniaco dell’attenzione alle emissioni radio, avrei apprezzato la possibilità di disattivare completamente il Bluetooth con un’impostazione dal programma di configurazione.

Una nota personale sulle varianti di prodotti disponibili all’acquisto: le Evolve2 50 si possono comprare in versione USB-A o USB-C e, per entrambe le tipologie di connessione, esiste poi una variante certificata per Microsoft Teams oppure per Google Meet e Zoom. Ovviamente qualsiasi modello compriate, funzionerà perfettamente con ogni strumento di videochiamata al mondo.

Il prezzo, attorno ai 150 euro è in linea con la qualità offerta e anche se si può risparmiare qualcosa optando per il modello con USB-A attualmente in vendita su Amazon, per esempio, a una dozzina di euro in meno rispetto a quello USB-C. Non è in linea con il prezzo invece la semplice custodia da viaggio fornita nella confezione, in soffice feltro, tutt’altro che protettiva.

Se devo suggerire quale variante prodotto acquistare, punterei sempre su quella stereo e con connettore USB-C. Questa vi garantirà una maggiore longevità e versatilità anche se oggi dovrete usare un adattatore per usarle sul vostro attuale computer. Ho scritto “stereo” perché queste cuffie sono disponibili anche nella variante con un solo padiglione che è adatta all’uso in modalità call center ma perde tutti i vantaggi di isolamento acustico e qualità audio descritti in precedenza: quindi, a meno di specifiche esigenze professionali, non la terrei in considerazione.

Una domanda vi sarà sorta spontanea: “ma perché non posso comprare delle comode cuffie wireless?” Ebbene ci sono persone al mondo, come il sottoscritto, che per uso prolungato preferiscono ancora quelle con il cavo: la batteria è infinita e sono mediamente più leggere e quindi più facili da indossare rispetto ai modelli wireless, che devono ospitare una batteria. Certo non puoi effettuare una chiamata mentre passeggi in giro per l’ufficio, ma i vantaggi descritti sopra per me compensano ampiamente questo unico difetto.

Conclusioni

Confermo quindi che le Jabra Evolve2 50 sono le migliori cuffie cablate con connessione USB disponibili al momento sul mercato.

Si distinguono per comfort, vestibilità, leggerezza, qualità audio e funzionalità avanzate e sono una scelta ideale per professionisti che passano molte ore al giorno in chiamata, magari in ambienti condivisi e rumorosi.