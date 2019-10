Recensione Plantronics RIG 700HD

Abbiamo recensito le Plantronics RIG 700 HD, cuffie da gaming wireless ultra leggere e con una qualità audio davvero notevole.

È spesso difficile trovare delle buone cuffie wireless da gaming che riescano a offrire un’ottima qualità audio sia in entrata che in uscita a prezzi ragionevoli. Nella maggior parte dei casi si trovano prodotti molto buoni si, ma mai meno di 200/150 euro, una cifra che può risultare poco permissiva per molti consumatori.

Plantronics e Polycom lavorano da anni per cercare di proporre al proprio pubblico una serie di headset adatti a qualunque tipo di giocatore e soprattutto a qualunque tipo di tasca, variando da piattaforma a piattaforma con periferiche di diverso taglio. Nelle ultime settimane abbiamo provato, nello specifico, le Plantronics RIG 700HD per PC, delle cuffie wireless vendute a un prezzo ragionevole -129,99 euro- che ci hanno davvero lasciato soddisfatti su praticamente tutta la linea.

RIG 700HD: Come sono fatte

Le Plantronics RIG 700HD anche un’estetica abbastanza semplice e lineare, ciò che le contraddistingue da altre cuffie è la possibilità di spostare i padiglioni in tre slot diversi a seconda della misura che vogliamo ottenere; possiamo quasi definirle modulari nella loro impostazione. Il tutto è intuitivo e applicabile in poco tempo e consente di averle già adattate alla propria ogni qualvolta si decide di utilizzarle.

Ciò che va sottolineato, però, è che l’intera struttura è in plastica, oltre a questo le RIG 700HD sono poco flessibili e i padiglioni non possono essere ruotati, chiari compromessi per rientrare in un prezzo di listino competitivo. Questo non significa che siano poco resistenti, ma ci saremmo aspettati qualcosa in più da questo punto di vista.

Dietro al padiglione sinistro sono presenti due ghiere facilmente raggiungibili, una dedicata alla gestione del volume di gioco e l’altra all’equilibrio tra chat vocale e audio generale di quello che si sta giocando, in maniera tale da personalizzare a proprio piacimento le impostazioni che riguardano il sonoro, adattando il tutto a seconda dei videogiochi e delle situazioni. In mezzo alle ghiere è presente il tasto d’accensione che segnala, tramite un segnalatore vocale, il livello della batteria dell’headset che ricordiamo essere di circa 12 ore. Sotto al padiglione è invece situato il tasto muto, forse un po’ scomodo inizialmente, ma con l’abitudine ci si abitua a utilizzarlo.

Il microfono uni-direzionale, invece, è totalmente rimovibile e flessibile, fattore senz’altro positivo per chi gioca per esempio in giocatore singolo e non vuole avere l’asta del microfono vicino alla faccia.

Le RIG 700 HD si collegano grazie a un dongle di forma quadrata non troppo grande che funge da ripetitore, collegabile tramite USB al proprio PC. Il cavo non è troppo lungo e ciò potrebbe risultare un po’ scomodo per chi ha la necessità di collegarlo dietro al proprio PC desktop.

Ergonomia

Oltre all’ottimo audio di cui parleremo più avanti, le RIG 700HD si distinguono anche per la loro comodità, anche dopo diverse ore di gioco. I cuscinetti dei padiglioni – Over Ear – in tessuto sono morbidi e si adattano facilmente alla testa con il sistema modulare che vi abbiamo citato prima. Non stringono quindi alle tempie, risultando perfette anche per coloro che utilizzano degli occhiali da vista. Oltre a questo, c’è da sottolineare che riescono a isolare il suono in maniera invidiabile, avendo il contorno in pelle sintetica.

Non sono mai strette e la loro leggerezza impressiona tanto che, a volte, non ci si rende conto nemmeno di averle in testa; sono tra gli headset più leggeri che abbiamo mai provato nel corso di questi ultimi mesi e sono perfetti per lunghe sessioni di gioco.

Qualità audio

L’audio di queste RIG 700HD ci ha davvero sorpreso, non solo per quanto riguarda i videogiochi – focus dell’headset – ma anche per l’ascolto di molti contenuti multimediali come musica e film.

Nell’ultima settimana abbiamo testato queste cuffie wireless su moltissimi videogiochi, alternando diversi generi, dagli sportivi come FIFA 20, Forza Motorsport 7 e Pro Evolution Soccer 2020, agli sparatuttto come Gears 5, Rainbow Six Siege fino a giochi con audio binaurale come Hellblade e Blair Witch. Il risultato lascia decisamente soddisfatti in gran parte dei giochi testati.

I bassi sono sorprendenti, in particolar modo in Hellblade e Blair Witch dove l’audio binaurale da il meglio di se, riuscendo a regalare nei momenti concitanti sensazioni particolarmente diversificate e realistiche. Anche in giochi come Rainbow Six Sige, dove il rumore dei passi è fondamentale siamo riusciti a giocare e a cogliere i movimenti avversari con facilità, il tutto grazie all’audio surround Windows Sonic, testimonianza del fatto che queste cuffie risultano perfette per giocare online anche nei titoli competitivi,

Come detto prima non sono cuffie per ascoltare tracce musicali o guardare film, ma se vi dovesse capitare di farlo è molto probabile che non rimarrete delusi e questo è tutt’altro che scontato per un headset di questo tipo, anche se bisogna tempre tenere conto che sono cuffie fatte e finite per giocare.

Per quanto riguarda il microfono anche qua il giudizio è positivo. Come detto precedentemente, l’asta è rimovibile, potendolo sfruttare solo nel momento in cui è necessario usarlo. Anche l’audio in uscita è molto buono, pulito e senza particolari effetti gracchianti.