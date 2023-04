Un’offerta “due schede video al prezzo di una” non si è mai vista, ma c’è una prima volta per tutto: in Giappone, il negozio NTT-X ha infatti deciso di regalare una Intel Arc A750 Limited Edition ad alcuni fortunati che compreranno una ASUS RTX 4090 TUF Gaming OC 24GB la prossima settimana.

L’Intel Arc A750 è una scheda che ha ottenuto un discreto successo negli scorsi mesi, grazie al taglio di prezzo di qualche mese fa e alle buone prestazioni, in continuo miglioramento grazie al grande lavoro di ottimizzazione driver da parte di Intel. Secondo i report, si tratta della GPU più venduta dallo shop in questione.

L’ASUS RTX 4090 TUF Gaming OC 24GB è disponibile sul sito di NTT-X a circa 2100 euro, che diventano 2300 euro se si considerano le imposte, mentre la Arc A750 è acquistabile a circa 320 euro. I prezzi sono più alti di quelli di listino (e anche di quelli italiani), ma non è una rarità in Giappone.

Ovviamente l’offerta non è valida per tutte le GPU acquistate, anzi è disponibile per un numero estremamente limitato di utenti: solo i primi cinque che acquisteranno la RTX 4090 a partire dalle 23 del 30 aprile otterranno gratis la Arc A750. La promozione potrebbe risultare interessante per tutti gli appassionati che vogliono testare le nuove GPU Intel, oppure per i creatori di contenuti con un doppio PC che hanno bisogno di una seconda scheda video per l’encoding video, compito che Arc A750 svolte egregiamente.

I cinque fortunati potrebbero anche decidere di rivendere la Arc A750 ottenuta, semplicemente per abbattere il costo della RTX 4090 TUF Gaming. Nel nostro paese purtroppo non c’è nessuna promozione simile, quindi se volete provare una Arc A750, dovete acquistarla: la trovare su Amazon a circa 270€.