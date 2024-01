Questo monitor Philips IPS è un AFFARE a meno di 100€!

Se siete alla ricerca di un buon monitor PC per la vostra postazione di lavoro casalinga vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire l'offerta di oggi di Amazon sul monitor Philips 243V7QDSB. Grazie alla tecnologia IPS avrete in dispaly ideale per lavoro e svago spendendo meno di 100€ grazie allo sconto del 19%!

Monitor Philips 243V7QDSB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor Philips 243V7QDSB è la scelta raccomandata se siete alla ricerca di uno schermo con un'ottima precisione dei colori senza dovere spendere cifre elevate. Con la sua tecnologia IPS, offre ampi angoli di visione di 178 gradi e immagini dettagliate, che vi immergeranno nei vostri progetti di editing. Pensando alla salute dei vostri occhi, la tecnologia flicker-free e Low Blue Light attenua l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di lavoro.

Coloro che necessitano di una configurazione multi-monitor per le loro attività professionali, apprezzeranno sicuramente le cornici ultra-sottili che trasformano più display in una quasi ininterrotta esperienza visiva. Facile da montare grazie alla compatibilità VESA, questo schermo versatile soddisfa una molteplice gamma di esigenze, da quelle di intrattenimento a quelle più tecniche.

Il Philips 243V7QDSB rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un monitor con pannello IPS e buona resa delle immagini a un prezzo contenuto. Grazie allo sconto di oggi infatti potrete acquistare questo monitor a soli €95,53, rispetto al prezzo originale di €119,00.

