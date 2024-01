Questo hub 7-in-2 per Macbook è un AFFARE! (-17%)

Il vostro notebook è dotato di poche porte e non riuscite a collegare tutte le vostre periferiche, come mouse, hard disk e webcam, contemporaneamente? La soluzione perfetta per voi è l'hub USB C 7-in-2 di marca Anker, perfetto per i MacBook ma compatibile con qualsiasi portatile dotato di porta USB-C. La bella notizia? Questo ottimo hub può essere vostro a soli 49,99€ anziché 59,99€ grazie a uno sconto del 17% offerto da Amazon!

Hub USB-C Anker, chi dovrebbe acquistarlo?

Ideale soprattutto per utilizzatori di MacBook Air e MacBook Pro, questo hub è studiato per ampliare in modo significativo la connettività dei vostri dispositivi senza interferire con il connettore MagSafe. Con questo gadget, infatti, vi ritroverete a gestire progetti multi-schermo e a trasferire dati ad alta velocità senza alcun intoppo, rendendolo un compagno insostituibile per chi necessita di un'efficienza imbattibile anche fuori dall'ufficio.

L'hub è dotato di 1 porta USB-C multifunzione, 1 porta dati USB-C, 2 porte USB-A, 1 porta HDMI, 1 slot per scheda SD e 1 per microSD. Offre alta velocità di ricarica fino a 100 W, mentre il trasferimento dati arriva fino fino a 40 Gbps, consentendovi di spostare file pesanti in pochi istanti. Le porte di ultima generazione dell'Hub vi permetteranno, invece, di visualizzare contenuti multimediali fino a risoluzioni di 5K, mentre supporta anche monitor esterni con risoluzioni 4K a 60 Hz.

Supportato da una garanzia di ben 18 mesi e caratterizzato da una qualità costruttiva eccellente, questo hub 7-in-2 è la scelta perfetta per potenziare il vostro MacBook o notebook e ottimizzare la vostra connettività. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto visto l'ottimo sconto del 17% presente al momento su Amazon!

