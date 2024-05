Dacia Duster GPL in offerta a 109 euro al mese, fino a esaurimento scorte

Se c'è un combustibile che ha faticato a guadagnarsi un posto nel mercato, ma che ora vanta una nicchia di appassionati fedeli, è senza dubbio il GPL. Il Gas di Petrolio Liquefatto, infatti, risulta molto più economico della benzina ed è anche leggermente meno inquinante, oltre a emettere meno CO2. Chi lo prova difficilmente torna indietro: al massimo, si orienta verso tecnologie e combustibili ancora più avanzati in termini di qualità e convenienza.

Un'auto a GPL che non ha avuto alcuna difficoltà a imporsi, anzi è stata accolta con grande entusiasmo fin dal suo arrivo sul mercato, è la Dacia Duster GPL. Questo SUV conveniente del gruppo Renault diventa ancora più vantaggioso con il GPL, e la combinazione Duster+GPL è quasi naturale. Dacia ne è ben consapevole e supporta la domanda di Duster GPL con offerte periodiche molto vantaggiose, rendendo l'acquisto di questo SUV ancora più allettante.

Nell'attesa dell'arrivo ormai imminente della nuova versione, Dacia propone per tutto il mese di maggio una promozione interessante per la sua Duster.

L'acquisto di una Duster ECO-G con una formula di finanziamento, prevede una rata mensile di soli 109 euro per 36 mesi, con un anticipo di 5.800 euro e una maxi-rata finale da 11.834 euro, dando la libertà di restituire il veicolo al termine del finanziamento. I tassi TAN e TAEG sono di 5,49% e 7,10%, per un interesse totale di 2.152,21 euro. Questa proposta conferma il posizionamento di Dacia sul mercato come marchio capace di offrire veicoli accessibili, senza compromettere su dotazioni e tecnologia.

Dettagli finanziamento: