Palworld, su Xbox è più indietro rispetto a Steam, ecco perché

Palworld, sta letteralmente spopolando su Xbox, PC e Xbox Game Pass. Un mix azzeccato di meccaniche di sopravvivenza, costruzione di basi e cattura di creature, con un tocco di combattimento alla "Pokémon con le armi", ha rapidamente conquistato i cuori dei giocatori, raggiungendo addirittura oltre 1 milione di giocatori simultanei e stabilendo nuovi record su Steam. Tuttavia, i giocatori Xbox e Microsoft Store hanno notato alcune differenze significative rispetto alla versione Steam, come mai?

Le divergenze tra le versioni sembrano essersi concentrate sulla mancanza di alcune funzionalità chiave nella versione Xbox. La velocità di crafting notevolmente più lenta, la limitazione a una freccia per ogni creazione anziché tre, e l'assenza di opzioni come la possibilità di dare un nome al proprio personaggio o ai propri compagni, sono solo alcune delle differenze segnalate dalla community.

Windows Central si è infatti rivolta al responsabile della community di Pocketpair, Bucky, che ha spiegato che le numerazioni di versione tra le piattaforme possono differire poiché rappresentano due versioni distinte del gioco. La vera ragione delle mancanze sulla versione Xboxè la lunga coda del processo di certificazione degli aggiornamenti Microsoft.

Secondo Bucky, gli aggiornamenti possono essere applicati su Steam in tempi brevi, ma per la versione Xbox bisogna attendere che il processo di certificazione di Microsoft sia completato. "Siamo davvero alla mercé della certificazione qui. Stiamo cercando disperatamente di accelerare questo processo", ha dichiarato Bucky in risposta a un utente.

La comunità Xbox e Microsoft Store si è mobilitata per evidenziare le differenze, tra cui una mancanza di effetti sonori, un audio di qualità inferiore e l'assenza di un pulsante di uscita per chiudere il gioco. Tuttavia, Bucky ha rassicurato tutti, sottolineando che questi problemi non sono dovuti a un build più vecchia, ma sono questioni separate che stanno lavorando per risolvere in tempi brevi.

Quindi, se state giocando alla versione Xbox o tramite Game Pass, state sereni: presto arriverà un aggiornamento a risolvere tutto.