Prezzo PICCOLISSIMO su questo mouse gaming. Lo paghi soli 43€

Recensito da noi nella sua versione Mini, il Razer DeathAdder V2 è un mouse da gaming cablato con una forte attenzione verso l'ergonomia, posizionandosi tra i migliori nella sua categoria. Attualmente Amazon lo propone a un prezzo ridotto, facendolo crollare dagli originali 79,99€ a soli 43,49€.

Razer DeathAdder V2, chi dovrebbe acquistarlo?

Chiunque cerchi un mouse che gli permetta di ottenere la massima precisione durante le sessioni di gioco al PC. Con il suo sensore ottico da 20.000 DPI, questa precisione elevata sarà messa in rilievo soprattutto quando serve fare manovre perfette per avere la meglio sugli avversari. Non più timori di premere clic non registrati o con notevoli ritardi, in quanto gli interruttori ottici del mouse garantiscono una risposta immediata, che si traduce, come detto, nella possibilità di essere sempre un passo avanti ai vostri avversari.

L'ergonomia è alla base del Razer DeathAdder V2, pensato per offrirvi il miglior comfort durante le maratone di gioco più intense, senza affaticare la mano. Inoltre, la memoria integrata vi consentirà di salvare fino a cinque profili di configurazione, utile per chi vuole portare con sé le proprie impostazioni ovunque. Infine, il cavo Speedflex garantirà movimenti fluidi e non incontrerete resistenza alcuna.

A soli 43,53€, Razer DeathAdder V2 è un mouse da gaming che andrebbe acquistato al volo, a maggior ragione se volete affiancare alle elevate performance del sensore una delle migliori ergonomie della categoria, abbinata a una resistenza dichiarata di fino a 70 milioni di click.

