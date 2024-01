Prezzo BOMBA su questa stampante HP multifunzione! (-39%)

Perfetta per un piccolo ufficio o da tenere a casa per ogni evenienza, la stampante a getto d'inchiostro HP Envy Inspire 7220e è la soluzione ideale se avete bisogno di stampare, fotocopiare e scannerizzate documenti. L'offerta di oggi su Amazon per questa stampante è di quelle da non lasciarsi sfuggire, infatti grazie allo sconto del 39% potrete acquistarla a soli 94,99€!

Stampante multifunzione HP Envy Inspire 7220e, chi dovrebbe acquistarla?

Avete bisogno di una stampante affidabile che soddisfi le vostre esigenze di stampa quotidiana senza complicazioni? La HP Envy Inspire 7220e è la soluzione ideale per chi desidera comodità e efficienza nel proprio ambiente lavorativo o domestico. Con funzionalità di stampa fronte/retro automatica e una velocità di 22 pagine per minuto in bianco e nero e 20 a colori, questa stampante multifunzione a getto d'inchiostro è progettata per garantirvi una qualità di stampa eccellente sia per documenti che per le vostre foto più preziose.

Si adatta perfettamente alle esigenze dei professionisti che lavorano da casa e delle piccole imprese, grazie alla connettività avanzata offerta da HP Smart App che vi permette di stampare direttamente da smartphone e tablet. La HP Envy Inspire 7220e è una stampante multifunzione a getto d'inchiostro A4 a colori che vi offre una semplice e pratica soluzione di stampa. Con una risoluzione fino a 600x600 dpi, questa stampante assicura qualità e affidabilità per ogni vostra esigenza di stampa quotidiana.

Con solo 94,99€ otterrete non solo una stampante efficace, ma anche un alleato affidabile nel vostro spazio di lavoro. La HP Envy Inspire 7220e è disegnata per chi cerca praticità senza compromessi sulla qualità, ed è inclusa con 3 mesi di inchiostro Instant Ink grazie a HP+. Scegliendo questo dispositivo, vi assicurerete performance di alto livello e la garanzia di utilizzo esclusivo di cartucce originali HP, per prestazioni costanti nel tempo.

