RISPARMIA ORA! GPU MSI Radeon RX 6500 XT a soli 187€!

Se siete alla ricerca di una buona occasione per acquistare un'ottima GPU con cui potenziare la vostra postazione da gaming e, ovviamente, volete sì spendere poco, ma senza lesinare sulle performance, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa splendida offerta Amazon che, grazie ad uno sconto del 38%, vi permetterà di acquistare a soli 187,00€ l'eccezionale MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC, una scheda video gaming con 4GB di memoria GDDR6 e una velocità di 2825 MHz, ideale per un gioco intenso in 1080p e che, di norma, costerebbe all'incirca 300 euro! Parliamo, dunque, di un ottimo affare, che vi suggeriremmo di cogliere al volo, viste le scorte molto limitate.

MSI Radeon RX 6500 XT, chi dovrebbe acquistarla?

La MSI Radeon RX 6500 XT MECH 2X 4G OC è una scheda grafica compatta e performante, dotata di un sistema di raffreddamento a doppia ventola, e supportata da una memoria da 4GB GDDR6 e una clock memory speed di 18 Gbps. Una scheda che, con queste specifiche, è apertamente rivolta al mondo del gaming, ma che, in realtà, potrebbe tornar comoda anche a chi, per diletto o per mestiere, si occupa di grafica digitale o di editing video.

In questo senso, va segnalato che parliamo di una scheda pensata per garantire una risoluzione video a 1080p senza tentennamenti, e con il supporto al frame rate della tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution, atta a garantire l'assenza di qualsiasi inciampo per ciò che concerne la fluidità dei fotogrammi, ed il loro refresh rate.

Parliamo, inoltre, di una GPU che è stata progettata anche con una grande attenzione alla dispersione termica, così che possa garantire una tenuta delle performance anche al netto di lunghe sessioni di gaming o di lavoro, oltre che di overclocking, a cui questa scheda si presta particolarmente bene.

Progettata con architettura AMD RDNA 2, e pensata per garantire prestazioni elevate in ambito gaming, e non solo, questa ottima GPU MSI è una scelta ideale per chi vuole spendere poco, ma decisamente bene, i propri soldi, investendo in una GPU che, ad un prezzo davvero molto contenuto, garantisca funzionalità e performance anche quando messa alla prova dai videogame di ultimissima generazione. Un piccolo ma gradevole affare che, tuttavia, vi suggeriremmo davvero di cogliere al volo, visto che le scorte proposte da Amazon sono davvero molto limitate, e non c'è alcuna garanzia rispetto al numero di pezzi disponibili.

