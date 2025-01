ROG Flow Z13: il tablet incredibilmente potente con Ryzen AI Max+

La società taiwanese Asus ha presentato al CES 2024 una nuova versione del suo tablet gaming ROG Flow Z13, in arrivo a febbraio 2025. Il dispositivo, simile al Surface Pro di Microsoft, introduce significative novità sia estetiche che tecniche rispetto al modello precedente.

La principale innovazione del ROG Flow Z13 2025 è l'adozione dei nuovi processori AMD "Strix Halo" con grafica integrata, in sostituzione delle GPU dedicate. Il tablet sarà disponibile in due configurazioni: con chip Ryzen AI Max 390 a $1.999,99 o Ryzen AI Max Plus 395 a $2.199,99. Quest'ultimo modello top di gamma offre 16 core CPU e 40 core grafici, mentre la versione base dispone di 12 core CPU e 32 core grafici.

Per gestire le elevate prestazioni di questi processori, capaci di raggiungere i 120W di TDP, Asus ha implementato un sistema di raffreddamento con camera di vapore in acciaio inossidabile. Il tablet monta un display touchscreen da 13 pollici con risoluzione 2560x1600 pixel e refresh rate aumentato a 180 Hz.

Il ROG Flow Z13 2025 è equipaggiato con due porte USB 4, una USB-A 3.2 Gen 2, uscita HDMI 2.1, slot microSD UHS-II e jack audio da 3,5 mm. Presenti anche una fotocamera frontale da 5 MP e una posteriore da 13 MP. Il supporto al Wi-Fi 7 garantisce connettività wireless all'avanguardia.

L'alimentazione avviene tramite USB-C con Power Delivery, ma per sfruttare appieno le prestazioni è necessario l'alimentatore proprietario da 200W incluso. Asus ha migliorato anche la tastiera staccabile, con tasti più grandi e un touchpad più ampio.

Nonostante l'assenza di una GPU dedicata, le prime prove mostrano prestazioni gaming molto promettenti. Su Helldivers 2, alla risoluzione nativa 2.5K e dettagli elevati, il tablet ha mantenuto 60 fps stabili. Abbassando leggermente la qualità grafica si sono raggiunti gli 80 fps.

La durata della batteria dichiarata è di 10 ore, confermata da test preliminari che hanno evidenziato un'autonomia di oltre 8 ore in utilizzo lavorativo intenso.

Il nuovo ROG Flow Z13 si propone come soluzione versatile per il gaming portatile, sfidando i dispositivi handheld come Steam Deck. Tuttavia, l'assenza del supporto Thunderbolt 5 impedisce l'utilizzo della nuova eGPU XG Mobile di Asus a piena potenza.

Il lancio del ROG Flow Z13 2025 è previsto per febbraio, con prezzi a partire da $1.999,99. Resta da vedere se questo approccio al "gaming tablet" troverà spazio nel mercato attuale, dominato oramai da soluzioni portatili dedicate.