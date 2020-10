RTX 3070 rimandata, Nvidia cambia in sordina la data di lancio

Nvidia ha cambiato la data di lancio per la propria RTX 3070 e, a quanto pare, si sarebbe “dimenticata” di annunciarlo ufficialmente. I colleghi di Videocardz hanno raggiunto un portavoce per una dichiarazione.

La nuova data di lancio per le GPU Nvidia GeForce RTX 3070 sarebbe apparsa su diversi store, a cominciare da quello ufficiale del brand. Per mettere le mani sulla nuova scheda video dovrete attendere fino a fine mese, precisamente il 29 ottobre, il giorno dopo la presentazione della nuova famiglia di GPU AMD Radeon RX 6000.

Contattata da Videocardz, Nvidia ha risposto con la seguente dichiarazione:

“La produzione delle schede grafiche GeForce RTX 3070 sta aumentando rapidamente. Abbiamo sentito dire da molti di voi che ci dovrebbero essere più schede disponibili il giorno del lancio. Per contribuire a far sì che ciò avvenga, stiamo aggiornando la data di disponibilità a giovedì 29 ottobre. Sappiamo che questo può essere deludente per coloro che desiderano acquistare una GeForce RTX 3070 il più presto possibile, ma questo cambiamento aiuterà i nostri partner globali a mettere più schede grafiche nelle mani dei giocatori il giorno del lancio. La GeForce RTX 3070 offre prestazioni e funzionalità incredibili, tra cui NVIDIA Reflex e Broadcast, per 499 dollari. Attraverso una varietà di titoli con ray tracing e rasterizzati in DirectX e Vulkan, la GeForce RTX 3070 offre prestazioni simili o più veloci rispetto alla GeForce RTX 2080 Ti (che è stata venduta al doppio del prezzo) ed è in media il 60% più veloce della GeForce RTX 2070“.

Ricordiamo che la Nvidia GeForce RTX 3070 è il primo modello basato su GPU GA104. Questa scheda avrà 5888 CUDA core e 8GB di memoria GDDR6 (non X). È doveroso notare che probabilmente questo rinvio porterà ad un lancio posticipato anche per i modelli RTX 3060 Ti e inferiori previsti per il prossimo futuro.